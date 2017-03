Star Academy: Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό live

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται στο 3ο live του STAR ACADEMY, σήμερα Παρασκευή στις 20 :45 στο epsilon.Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, βάζουν φωτιά στο stage του STAR ACADEMY ερμηνεύοντας ζωντανά τις μοναδικές τους επιτυχίες όπως μόνο αυτοί μπορούν!Οι σπουδαστές της Ακαδημίας μετά από μια δύσκολη εβδομάδα παραμονής τους στο Σπίτι με πολλές εντάσεις και σκληρές πρόβες, έρχονται στο 3ο live , για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.Αυτή τη βδομάδα οι συμμετέχοντες καλούνται να τραγουδήσουν ντουέτα, ενώ οι 3 προτεινόμενοι προς αποχώρηση θα ερμηνεύσουν τραγούδι της επιλογής του.Συγκεκριμένα:ΝΤΟΥΕΤΑΜάκης Τσιώτσης - Δαλιδά Γκουτιέρεζ - Αντίστροφη ΜέτρησηΕιρήνη Ασιαλέμ - Hρόδοτος Αχχιλέως - Μέρες που δε σου πα σ'αγαπώΔημήτρης Ντέντε - Κατερίνα Ζήνωνος - Επιμονή σουΙωάννα Μπάλτα - Ζαφείρης Παρασκευόπουλος - should i stay or should i goΓιάννης Μιχελής- Φαίη Μπαζιώτη - Δε θέλω τέτοιους φίλουςΣτέλιος Καλίτσης - Έλενα Κορωναίου - Δεν έχει σίδεραΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝΣταύρος Γιάννου Popular Σουηδία EurovisionΣτυλιανός Ξάνθου, Στο πα και στο ξαναλέωΣκεύη Ιωάννου, Δεν υπάρχουν άγγελοιΠηγή: govastileto.gr