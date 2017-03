Στέλλα Καλλή: Ακούστε το νέο single της τραγουδίστριας

Η Στέλλα Καλλή διανύει μία από τις πιο πετυχημένες στιγμές της καριέρας της και παράλληλα ετοιμάζει τα νέα της βήματα.Κάθε Σάββατο βράδυ και Κυριακή απόγευμα ξεσηκώνει μαζί με την Καίτη Γαρμπή τη νυχτερινή Αθήνα στο ΦΩΣ, στο απόλυτο γυναικείο σχήμα της σεζόν που είναι «talk of the town» εδώ και τέσσερις μήνες και συνεχίζουν τις sold out εμφανίσεις τους μέχρι το Πάσχα.Η Στέλλα Καλλή ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του χτες και του σήμερα κερδίζει περισσότερο από ποτέ ακόμα και το πιο απαιτητικό κοινό.Από την πρόσφατη ολοκληρωμένη δισκογραφική συνεργασία της με την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνους ερμηνεύει την ερωτική μπαλάντα «Όλα μου τα σ' αγαπώ» που συγκίνησε και άγγιξε τους ακροατές με έναν μοναδικό τρόπο.Τη σκυτάλη παίρνει το νέο single «Θα σουν εδώ» σε στίχους του Δημήτρη Τσάφα που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή τόσο από το κοινό όσο και από τα ραδιόφωνα και παίζει δυνατά σ΄ολόκληρη την Ελλάδα.Δείτε το video:Πηγή: govastileto.gr