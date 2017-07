Στην Ελλάδα για διακοπές ο Ryan Seacrest!

Στην Ελλάδα για ολιγοήμερες διακοπές βρέθηκε ένας από τους σπουδαιότερους παραγωγούς και παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης, ο Ryan Seacrest!Όπως αποκάλυψε ο ίδιος on air στην εκπομπή «LIVE with Kelly and Ryan» που παρουσιάζει, επισκέφθηκε ένα μέρος στο οποίο δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο και τα νερά είναι πολύ καθαρά. Φυσικά και αναφερόταν στην Ελλάδα!Ο Seacrest βρέθηκε στην χώρα μας, επισκέφθηκε νησιά και προέβαλε ζωντανά στην εκπομπή εντυπωσιακές υποθαλάσσιες φωτογραφίες και βίντεο!Τα δώρα όμως που έφερε στη συμπαρουσιάστριά του Kelly Ripa, προκάλεσαν έντονη έκπληξη. Αρχικά τον είδαμε να φέρει ένα «μάτι» για τα κακά πνεύματα και το μάτιασμα, εξηγώντας της περί τίνος πρόκειται.Εκτός όμως αυτού της έδωσε και μία… ιδιαίτερη τσάντα την οποία όπως ανέφερε είδε πολλές στην χώρα μας να φορούν και πρόκειται να γίνει τάση και στις ΗΠΑ!