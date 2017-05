SYTYCD: Η διαγωνιζόμενη που δίχασε τους κριτές! Το «όχι» του Ρήγου και η δύσκολη θέση της Φουρέιρα

Στο επεισόδιο της Παρασκευής του «So you think you can dance» η 27χρονη γυμνάστρια Ελένη Παπαγγελή μπορεί να έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στο stage, όμως δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει όλους τους κριτές.Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Ρήγος της είπε ότι αξίζει να περάσει στην επόμενη φάση, αλλά θα της πει «όχι» για να αφήσει την Ελένη Φουρέιρα να αποφασίσει.Δείτε την αντίδραση της Ελένης Φουρέιρα στο βίντεο που ακολουθεί...Πηγή: govastileto.gr