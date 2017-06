SYTYCD: Η ενόχληση του Πάνου Μεταξόπουλου on air με μήνυμα διαγωνιζόμενης στο κινητό του

Στο χθεσινό live του So you think you can dance, ο Πάνος Μεταξόπουλος διάβασε στον αέρα ένα μήνυμα που του έστειλε η Αρετή Νότη, η οποία ξεσπούσε κατά κάποιον τρόπο για ορισμένα σχόλια που της έχει κάνει ο κόσμος.«Καλησπέρα κύριε Πάνο, ήθελα να σας πω πως είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη και προβληματισμένη γιατί ο κόσμος γράφει πως οι κριτές και η παραγωγή με προωθούν και πως είμαι εκεί μέσα με γνωριμίες», ήταν το μήνυμα της διαγωνιζόμενης.Ο Πάνος Μεταξόπουλος είπε μεταξύ άλλων: «Επειδή είμαι “καθαρός” άνθρωπος, για όλους το λέω αυτό και δεν υπήρχε ποτέ από τη δική μου μεριά να βάλω κάποιον από τη πίσω πόρτα. Πρέπει να μάθεις σε αυτή τη ζωή πώς να αντιμετωπίζεις τις κακές γλώσσες».