SYTYCD: Όσα θα δούμε στο τρίτο live του show

Tην Παρασκευή 9 Ιουνίου, έρχεται το 3ο live του «So you think you can dance» με πολλές εκπλήξεις και μία ακόμη νέα σύνθεση ζευγαριού. Το 3ο live θα μας παρασύρει σε «ελληνικούς ρυθμούς» με τις πιο ευφάνταστες χορογραφίες!Συγκεκριμένα:• Η Χρύσα Σκορδιάλη και ο Βασίλης Γκουλέτσας θα διαγωνιστούν στο σύγχρονο με το «Εκδρομή» της Δήμητρας Γαλάνη και του Ευστάθιου Δράκου• Η Αρετή Νότη και ο Oleksandr Bakharyev θα χορέψουν σύγχρονο με το «Καίγομαι και σιγολιώνω» των ΜΕΛΙSSES ft. Θανάσης Βασιλόπουλος• Η Νάστα Κοντοπίδη και ο Χρήστος Ντέντης σε commercial χορογραφία, θα χορέψουν το «Τι Κοιτάς» της Ελένης Φουρέιρα• Η Σοφία Τζάβελου και ο Παρασκευάς Θεοδοσίου θα διαγωνιστούν σε Jive και θα χορέψουν το «Δικός σου για Πάντα» του Μιχάλη Ρακιντζή• Η Νεφέλη Θεοδότου και ο Άγγελος Αποστολίδης θα διαγωνιστούν στη rumba με το «Φίλα με» του Σταμάτη Κραουνάκη• Η Κλειώ Αρβανίτη και ο Βαλάντης Ράπτης θα χορέψουν salsa με το «Ξανά Μανά» της Άννας Βίσση• Η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου και ο Oleksandr Ponomarov θα διαγωνιστούν στο hip hop, με το «ΣΤΗ ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ» των Ελπίδα ft. Ημισκούμπρια• Η Εύα Σωμαρακάκη με τον Μάριο Χατζηαντώνη, θα χορέψουν lyrical hip hop με το «Να την Προσέχεις» των Sanjuro ft. Onirama• Η Βέλμα Ανδριανάκη και ο Edgar Avetikyanv θα διαγωνιστούν σε jazz με το «Κάποιες Φορές» των Δημήτρη Μητροπάνου και Στέφανου Κορκολή• Η Δέσποινα Λαγουδάκη και ο Ιάσωνας Μανδηλάς θα χορέψουν jazz, με το «Μάντισσα» της Μαρίνας Σάττι.Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέχεια της οικειοθελούς αποχώρησης της Μαρίας Σαρίδου, η Χρύσα Σκορδιάλη που αποχώρησε στο 1ο live, παίρνει τη θέση της και θα διαγωνιστεί μαζί με τον Βασίλη Γκουλέτσα.