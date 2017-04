SYTYCD: Το τρολάρισμα του Μεταξόπουλου στον Σβιτάιλο που εντυπωσιάστηκε με διαγωνιζόμενη

Στο χθεσινό επεισόδιο του «So you think you can dance» ο Ιβάν Σβιτάιλο ενθουσιάστηκε με την 20χρονη Μελίνα Παπακυριάκου και το έδειξε στην κριτική του.«Τα δεδομένα είναι τα εξής: είσαι πολύ όμορφο κορίτσι, έχεις πολύ ωραία κίνηση, πέρα από τις δυνατότητες τις χορευτικές, έχεις ένα σώμα και μια εμφάνιση που σε βοηθάει, είσαι εκφραστική, έχεις ωραία μουσικότητα» έλεγε ο κριτής του SYTYCD και ο Πάνος Μεταξόπουλος τότε άρχισε τα πειράγματα στον κριτή: «Έχει κάτι άσχημο; Γιατί όλα ωραία μας τα λες.»