SYTYCD: Βιολέττα Αβραμίδου: «Ήμουν αρκετό καιρό στην εντατική ετοιμοθάνατη»

Η 22χρονη Βιολέττα Αβραμίδου κατάφερε να πάρει μέρος στο «So You Think You Can Dance» και να δείξει στην κριτική επιτροπή το ταλέντο της στον χορό.Η νεαρή Βιολέττα έκανε μια σοκαριστική αποκάλυψη. Όπως είπε είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα και ήταν οκτώ μήνες στην εντατική. Οι γιατροί της έλεγαν πως ίσως να μην ξαναπερπατήσει, όμως εκείνη τα κατάφερε και με το παραπάνω.«Είχα ένα σοβαρό ατύχημα και για 8 μήνες ήμουν δύσκολα. Ήμουν αρκετό καιρό στην εντατική ετοιμοθάνατη και αυτή τη στιγμή ήρθα να μοιραστώ μαζί σας αυτό το θαύμα που ζω. Είχα αρκετά σπασίματα. Είχα 23 σπασίματα στο πρόσωπο μου. Ήταν βαρύ. Χτύπησα τη μέση μου, τη λεκάνη μου, το γοφό μου, το ισχίο μου» είπε χαρακτηριστικά η διαγωνιζόμενη και τους συγκίνησε όλους.Φυσικά οι κριτές τής έδωσαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, στο Bootcamp!