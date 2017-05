Τα δύσκολα χρόνια της Sarah Jessica Parker στη Νέα Υόρκη

Στα πρώτα δύσκολα χρόνια στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε συνέντευξή της η διάσημη ηθοποιός Sarah Jessica Parker.Όπως είπε τα πρώτα χρόνια που μετακόμισε στο «Μεγάλο Μήλο» η ζωή της οικογένειάς την ήταν ένας αγώνας.«Νομίζω, η οικογένειά μου, σκεφτόταν να μετακομίσουμε στη Νέα Υόρκη και πραγματικά ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αντέξει. Ακόμα και τότε ήταν κάτι δύσκολο, που τώρα μοιάζει σαν “ουάου, δεν μπορούμε να το αντέξουμε” παρόλο που τότε ήταν πιο εύκολο», δήλωσε η σταρ του Sex and the City, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Vulture.Ένα δύσκολο όνειρο, αυτό της μετακόμισης στη Νέα Υόρκη έγινε πραγματικότητα όταν η οικογένεια διάβασε ένα άρθρο σε ένα περιοδικό για το νησί Ρούσβελτ και τις σχετικά προσιτές επιλογές για σπίτια.«Το νησί του Ρούσβελτ βρισκόταν σε περίοδο ανάπτυξης και υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι του εκείνο το χρονικό διάστημα που επιδοτούνταν η στέγαση. Το άρθρο αυτό επικεντρώνονταν στο γεγονός ότι μπορούσες να ζήσεις στο Μανχάταν σε τιμές σπιτιών που υπήρχαν έξω από την πόλη».Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Οχάιο, όπου και ξεκίνησε την καριέρα της στην οθόνη σε μικρή ηλικία, κάνοντας εμφανίσεις μετά το σχολείο στο «The Little Match Girl» για το NBC.Μόλις η οικογένεια Πάρκερ αποφάσισε να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, ζήτησαν ένα διαμέρισμα σε μία από τις επιδοτούμενες κατοικίες και τους χορηγήθηκε ένα. «Φορτώσαμε όλα μας τα πράγματα σε ένα λεωφορείο», δήλωσε η Sarah Jessica Parker, προσθέτοντας ότι η μητέρα της εκείνη την εποχή ήταν έγκυος στο έβδομο παιδί της.Πηγή: govastileto.gr