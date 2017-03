Tατιάνα Μπλάτνικ: Ταξίδεψε στη Γενεύη για να δει τη μητέρα της!

Η σύζυγος του Νικόλαου, Τατιάνα Μπλάτνικ, αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Γενεύη όπου ζει η μητέρα της, Marie. Άλλωστε η Τατιάνα λατρεύει τη μαμά της και με την πρώτη ευκαιρία βρίσκεται δίπλα της.Η μητέρα της μάλιστα ανέβασε μια εντυπωσιακή φωτογραφία της Τατιάνας στο Instagram, από την στιγμή του πρωινού τους γεύματος, και έγραψε: «Blessed to have breakfast with my baby ☀️».Και η Τατιάνα βεβαίως έχει μοιραστεί με τους followers της φωτογραφίες με την πολυαγαπημένη της μητέρα.Δείτε την παλαιότερη αφιέρωση της Τατιάνας για τα γενέθλια της μητέρας της.Πηγή: govastileto.gr