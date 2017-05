The 2night show: Αυτοί είναι οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Το ξεχωριστό late show, The2night Show, με τους πιο εκλεκτούς καλεσμένους και τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις επιστρέφει για να μας κρατήσει, όπως πάντα, την πιο ωραία συντροφιά, αυτή την Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Μαΐου στις 00.15, μετά τα μεσάνυχτα.Την Τετάρτη 24 Μαΐου στις 00.15, ο Ιωάννης Μελισσανίδης αφήνει για λίγο την καρέκλα του κριτή του «So You Think You Can Dance» και έρχεται στο «The2night Show». Ο Ιωάννης στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά από 10 σχεδόν χρόνια, μας μιλάει για την εμπειρία του στο show και μας διηγείται άγνωστες ιστορίες από τη σπουδαία αθλητική του καριέρα.