Τη Μελάνια Τραμπ στηρίζει ο Stefano Gabbana μέσω Instagram

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας και συνιδρυτής μαζί με τον Domenico Dolce του οίκου μόδας Dolce&Gabbana, Stefano Gabbana έχει υπερασπιστεί αρκετές φορές στο Instagram τη Μελάνια Τραμπ, σύζυγο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και απαντά με σκληρές εκφράσεις σε όσους έχουν πρόβλημα με αυτό.Ο σχεδιαστής μόδας δημοσίευσε πριν από δύο μέρες φωτογραφία του πρώτου επίσημου πορτραίτου της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στη φωτογραφία, η Τραμπ φοράει ένα μαύρο μπλέιζερ Dolce & Gabbana.«Υπέροχη» έγραψε στην ανάρτηση ο Gabbana ευχαριστώντας την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ (συντ. FLOTUS – First Lady of The United States) και συμπεριέλαβε τα hashtags «DGWoman», «MelaniaTrump» και «MadeInItaly».Η ανάρτηση επικρίθηκε έντονα και ο σχεδιαστής μόδας επανήλθε με απαντήσεις, σύμφωνα με την Huffington Post. Ένας χρήστης έκανε dislike στη φωτογραφία και έγραψε: «Η κοινότητα LGBT (κοινότητα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ) αγωνίζεται τόσο σκληρά εναντίον αυτών των ανθρώπων για τα δικαιώματά της. Πώς μπορείς. Μην ακολουθείς, κάνε μποϊκοτάζ».Πηγή: govastileto.gr