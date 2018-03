Τηλεθέαση: MasterChef εναντίον Dancing with the Stars και Power of Love

Μάχη έδωσαν ξανά το βράδυ της Παρασκευής για τα νούμερα τηλεθέασης τα βραδινά προγράμματα της τηλεόρασης.Το ενδιαφέρον των τηλεθεατών για το MasterChef και τις εξελίξεις του έριξε το Dancing with the stars και το Power of Love σε μονοψήφια για το πρώτο μισάωρο προβολής τους. Το show χορού αναθάρρησε στη συνέχεια, ενώ και το Power of Love Gala είδε τα ποσοστά του να ανεβαίνουν κατακόρυφα μετά το τέλος του διαγωνισμού μαγειρικής, κοντράροντας τόσο το Dancing with the stars, όσο και το Φως στο Τούνελ. Σημαντικά ποσοστά κράτησε στο STAR και η ταινία The Wolverine.