Το 2018 θα κυκλοφορήσει άλμπουμ με ανέκδοτα τραγούδια του Τζίμι Χέντριξ

Στις 9 Μαρτίου του 2018 θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Both Sides of the Sky» του Τζίμι Χέντριξ, του οποίου τα 10 από τα 13 συνολικά κομμάτια του γράφτηκαν μεταξύ 1968-1970 και δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.Ο Τζίμι Χέντριξ πέθανε το 1970 σε ηλικία 27 ετών. Το νέο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο της τριλογίας του μάγου της ηλεκτρικής κιθάρας. Το πρώτο ήταν το «Valleys of Neptune» που κυκλοφόρησε το 2010, ακολουθούμενο από το «People, Hell and Angels» που κυκλοφόρησε το 2013.«Το 1960 ήταν μία χρονιά πειραματισμού για τον Χέντριξ, «χάθηκε» δουλεύοντας αυτό το άλμπουμ», λέει ο 'Εντι Κράμερ, ο ηχολήπτης όλων των δίσκων του. «Το πρώτο που κάνεις είναι να βάλεις τον δίσκο στο πικ-απ. Τον ακούς και ηλεκτρίζεσαι. Θεέ μου! Είναι τόσο (υπερβολικά) απίστευτο. Πενήντα χρόνια αργότερα είμαστε εδώ και ακούμε αυτόν τον δίσκο. Θεέ μου, είναι καταπληκτικός!», δηλώνει.