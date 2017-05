Το μήνυμα του Σάκη Ρουβά για Λάνθιμο και Φιλίππου μετά το Βραβείο στις Κάννες!

Το επετειακό 70ό Φεστιβάλ των Καννών ολοκληρώθηκε με την κριτική επιτροπή και τον πρόεδρο του Πέδρο Αλμοδόβαρ να απονέμουν το βραβείο σεναρίου στον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου για το «The Killing of a Sacred Deer», από κοινού με τη Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here». Τον Χρυσό Φοίνικα απέσπασε ο Ρούμπεν Έστλουντ για την ταινία του «The Square».