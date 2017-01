Το ξέσπασμα της Reese Witherspoon: «Φτάνει πια!»

«Φτάνει πια!», λέει η Reese Witherspoon. Η σταρ της νέας σειράς «Big Little Lies», μαζί με την Νικόλ Κίντμαν, την Σέιλιν Γούντλεϊ και την Λόρα Ντερν, δεν ανέχεται πια να βλέπει στη οθόνη «γυναίκες με απίστευτο ταλέντο» να μην υποδύονται παρά «τις συζύγους ή τις φιλενάδες με άχαρους ρόλους».



«Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε στην οθόνη τις γυναίκες όπως είναι πραγματικά» και όχι μόνο «μέσα σε κινηματογραφικές αίθουσες με ταινίες με μικροσκοπικούς προϋπολογισμούς», δήλωσε η σταρ και συμπαραγωγός της «Big Little Lies», της νέας σειράς του HBO, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους στην Πασαντίνα (δυτικές ΗΠΑ).



Σ' αυτή την προσαρμογή του ομώνυμου επιτυχημένου μυθιστορήματος, συναντά τον κινηματογραφιστή Ζαν-Μαρκ Βαλέ από το Κεμπέκ, γνωστό για την ταινία του «Dallas Buyers Club» με τον οποίο είχε ήδη συνεργαστεί στο «Wild».



«Στην οθόνη πρέπει να βλέπουμε τις αληθινές εμπειρίες των γυναικών, που περιλαμβάνουν τη συζυγική βία, τις σεξουαλικές επιθέσεις, τη μητρότητα, τις ιστορίες αγάπης, τις απιστίες ή τα διαζύγια», επέμεινε η 40χρονη ηθοποιός, η οποία ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της όταν ήταν έφηβη.



Το Χόλυγουντ κατηγορείται τακτικά ότι δεν δίνει αρκετούς ουσιαστικούς ρόλους στις γυναίκες, ιδιαίτερα σε εκείνες άνω των 35 ετών.



Η έκθεση την οποία πραγματοποίησε το 2016 το πανεπιστήμιο UCLA σχετικά με την διαφορετικότητα στο Χόλυγουντ και η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς, υπογραμμίζει εξάλλου πως η θέση των γυναικών στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία συρρικνώνεται.



Η σειρά «Big Little Lies», μία από τις πιο πολυαναμενόμενες της σεζόν, το σενάριο της οποίας υπογράφει ο Ντέιβιντ Ι. Κέλεϊ («Ally McBeal», «Goliath») είναι η πρώτη σημαντική συμμετοχή της Reese Witherspoon σε μια τηλεοπτική παραγωγή.



Εκτός του ότι είναι μια από τις πιο προβεβλημένες ηθοποιούς στο Χόλυγουντ, η Witherspoon, η οποία κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Walk the line», έγινε μια πρώτης τάξεως παραγωγός η οποία ανέλαβε ως αποστολή να κάνει ταινίες με γυναίκες στους κύριους ρόλους, όπως στην πολυβραβευμένη ταινία «Gone Girl».



Αφηγήθηκε ότι επί χρόνια ήταν συνήθως η μοναδική γυναίκα στα πλατό των γυρισμάτων και μίλησε για το «σύνδρομο της Στρουμφίτας», την τάση οι ταινίες να μην περιλαμβάνουν παρά μόνο έναν γυναικείο ρόλο.

Η σειρά «Big Little Lies», το πρώτο επεισόδιο της οποίας θα μεταδοθεί στις 19 Φεβρουαρίου, παρακολουθεί μια ομάδα μητέρων μαθητών ενός Δημοτικού σχολείου, οι οποίες συνδέονται μέσω ενός φόνου.