Το μικροσκοπικό μαγιό και οι πρωινές πόζες Ελληνίδας τραγουδίστριας «τρέλαναν» τους φανς της

Με τον υδράργυρο να έχει ανέβει αισθητά και με μία έντονη νοσταλγία για το καλοκαίρι, η εκρηκτική τραγουδίστρια είναι ήδη έτοιμη να φορέσει το μπικίνι της και να ξεχυθεί στις παραλίες.Μέχρι όμως αυτό να συμβεί αυτό, η Κατερίνα Νάκα, που διανύει την καλύτερη φάση της ζωής αφού το νέο της τραγούδι «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» σαρώνει στο youtube, ανάρτησε στα social media δύο σέξι summer πόζες της κάνοντας το εξής σχόλιο: «Summer please come back again I miss you!!!»!Μέσα σε χρόνο dt τα likes των διαδικτυακών της φίλων απέδειξαν ότι και εκείνοι ανυπομονούν να έρθει το καλοκαίρι για να την απολαύσουν σε περισσότερες φωτογραφίες με μπικίνι.ΠΗΓΗ: govastileto.gr