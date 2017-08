Το μήνυμα της Χατζηγεωργίου λίγο μετά την είδηση του χωρισμού από τον Μπουρδούμη

Σαν βόμβα έσκασε πριν λίγο η είδηση ότι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου έδωσαν τέλος στη σχέση τους μόλις έναν μήνα πριν τον γάμο τους!Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου πριν λίγο ανήρτησε μία φωτογραφία της από την Πάτμο όπου βρίσκεται στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη και σχολίασε: «Sometimes I just look up, smile and say 'I know that was you God! Thanks!» που σημαίνει: «Μερικές φορές κοιτάω ψηλά, χαμογελώ και λέω “Ξέρω ότι ήσουν εσύ Θεέ μου!” Ευχαριστώ!».