Το πρώτο επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου είναι γεγονός!

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «The Killing of a Sacred Deer», που έκανε νωρίτερα φέτος πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.Η κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού και ο πρόεδρος Πέδρο Αλμοδόβαρ απένειμαν το Βραβείο Σεναρίου στον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου για το «The Killing of a Sacred Deer», από κοινού με τη Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here».Στην ταινία, ο Colin Farrell υποδύεται τον Στίβεν Μέρφι που είναι καρδιολόγος και μαζί με την γυναίκα του Άνα (Nicole Kidman), που είναι οφθαλμίατρος, έχουν δύο παιδιά, την έφηβη Κιμ και τον μικρό Μπομπ. Ο ερχομός ενός 16χρονου αγοριού, του Μάρτιν (Barry Keoghan), με τον οποίο ο Στίβεν συναντιέται, κρυφά στην αρχή, αναπτύσσοντας μια σχέση ιδιότυπης κηδεμονίας θα φέρει όμως τα πάνω κάτω στη ζωή τους.