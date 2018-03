To sexy αργεντίνικο τάνγκο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη που ενθουσίασε τους κριτές!

Οκτώ ζευγάρια διαγωνίστηκαν στο παρκέ του Dancing with the stars στο 10ο live χωρίς άγχος αυτή τη φορά, αφού η Ευαγγελία Αραβανή ανακοίνωσε πως δεν θα υπάρξει αποχώρηση.Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο καβαλιέρος της ήταν το ζευγάρι που κέρδισε την ασυλία για το επόμενο live του Dancing with the Stars καθώς ο χορός τους ενθουσίασε κριτές και τηλεθεατές!Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr