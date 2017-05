Το συγκινητικό αντίο της Νικολέττας Καρρά στους «Συμμαθητές»

Με ένα μακροσκελές κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram θέλησε η Νικολέττα Καρρά να αποχαιρετήσει τους «Συμμαθητές», τη σειρά που πρωταγωνιστούσε τα τρία τελευταία χρόνια.Η ηθοποιός φανερά συγκινημένη για το τέλος της σειράς έγραψε:«Και το τελευταίο "ραπ" ακούστηκε για τους Συμμαθητές μας, τα φώτα σβήσανε και το γραφείο της Τατιάνας μου σκοτείνιασε, άδειασε. Και πια η δική μου Τατιάνα , αυτή που λάτρεψα (έχω γίνει κουραστική να το λέω αλλά δε με νοιάζει), έγινε το πιο γλυκό μου παρελθόν.Ήταν τρία όμορφα χρόνια, με όμορφους συνεργάτες και πολύ και αληθινά αγαπημένους συναδέλφους.. ήταν τρία χρόνια πολύ δυνατά για μένα.. έχω γελάσει πολύ, έχω κλάψει το ίδιο πολύ on και off camera σε όλο αυτό το ταξίδι, έκανα νέους φίλους, έμαθα πολλά για τη δουλειά μου, ανακάλυψα πράγματα για τον εαυτό μου, ανακάλυψα πολλά για τους ανθρώπους γενικότερα, άλλαξα σαν άνθρωπος..Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους για αυτά τα τρία χρόνια, τα κορίτσια που μας φτιάχνανε, τους οπερατέρ, φροντιστές, βοηθούς και σκηνοθέτες, ανθρώπους στον ήχο και στα φώτα, σκηνογράφους, σεναριογράφους, δεν υπάρχει ούτε ένας που να τον σκέφτομαι με χρώματα μελανά..Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου που η συνεργασία μαζί τους ήταν βάλσαμο ακόμα και για τις μέρες με κούραση, αϋπνία, στενοχώρια.. όλα φεύγανε γιατί η χημεία μας σε αυτή τη δουλειά ήταν μοναδική και η συνύπαρξη γιορτή.. ήταν οι άνθρωποι που παρέα περνούσαμε περισσότερες ώρες και μέρες από ότι με τις οικογένειες μας.Last but not least, ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Βασίλη Θωμόπουλο. Όσες χιλιάδες ευχαριστώ και να του πω, πάντα θα νιώθω ότι δεν είναι αρκετά, μου εμπιστεύτηκε τον πιο σημαντικό μου τηλεοπτικό ρόλο μέχρι τώρα.. δεν ξέρω αν ήμουν αντάξια αυτής της εμπιστοσύνης ,ορκίζομαι όμως ότι όταν ήμουν Τατιάνα ήμουν με όλη μου την ψυχή, την καρδιά και το μυαλό εκεί, απολάμβανα αυτό που μου συνέβαινε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν το "cut".. και αυτό τουλάχιστον με κάνει τώρα να αισθάνομαι γεμάτη, ήρεμη και με κάποιο τρόπο ικανοποιημένη από τον εαυτό μου, κάτι που δε μου συμβαίνει συχνά.Από σήμερα λοιπόν κάτι μου λείπει...αλλά θα το κρατήσω όλο αυτό μέσα μου ευλαβικά και κάθε φορά που θα το σκέφτομαι θα χαμογελάω...κι αυτό είναι σπουδαίο.Καλή αντάμωση...».