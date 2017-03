Το σοκ της Kim Kardashian: «Πίστεψα πως θα με βιάσουν!»

Η Kim Kardashian, μετά το σοκ της εφιαλτικής νύχτας που πέρασε στο Παρίσι στις 3 Οκτωβρίου όταν έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, μίλησε στις αδελφές της για όλα όσα έζησε στα χέρια των κακοποιών.Στα πρόθυρα της κατάρρευσης η διάσημη τηλεπερσόνα, στο επεισόδιο της Κυριακής του τηλεριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» μίλησε ανοιχτά για τις απειλές και την ληστεία κοσμημάτων αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων.«Πιάνει τα πόδια μου και δεν φορούσα ρούχα κάτω από το μπουρνούζι. Με τράβηξε προς το μέρος του μπροστά στο κρεβάτι και πίστεψα ότι αυτή είναι η στιγμή που θα με βιάσουν. Δεν το έκανε. Μου έδεσε με ταινία τα πόδια και με σημάδευε με το όπλο. Πίστευα ότι απλά θα με σκοτώσουν με μια σφαίρα στο κεφάλι. Προσευχόμουν απλά η Kourtney να έχει μια φυσιολογική ζωή αφότου βρει το πτώμα μου στο κρεβάτι. Δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρω. Ξέρω πώς πάνε αυτά τα πράγματα» είπε η Kim.Πριν τη φιμώσουν η τηλεπερσόνα μιλούσε με τον θυρωρό που είχε αναγκαστεί να τους πάει στο δωμάτιό της. «Θα πεθάνουμε; Δεν μπορούν να με καταλάβουν αλλά σε παρακαλώ πες τους ότι έχω παιδιά, έχω οικογένεια, αφήστε με να ζήσω. Τους είπα ότι δεν έχω χρήματα. Με έσυραν στον διάδρομο. Κοίταζα το όπλο και σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής».Όταν τελείωσε η ληστεία, η Kim Kardashian κρύφτηκε σε ένα θάμνο στο μπαλκόνι. «Ήταν πολύ δύσκολο για εμένα όταν έφτασε η αστυνομία γιατί φορούσαν τις ίδιες στολές με τους κλέφτες εκτός από τις μάσκες» και συμπληρώνει: «Είχαν το όπλο πάνω μου και ήξερα ότι είναι έτοιμοι να με πυροβολήσουν στο κεφάλι. "Σας παρακαλώ έχω οικογένεια. Αφήστε με να ζήσω, τους έλεγα", εξομολογείται στις αδελφές της.Οι αδελφές της στέκονται στο πλευρό της, την ακούνε προσεκτικά και την αφήνουν να ξεσπάσει. «Κοιτούσα τις σκάλες και είχα ελάχιστα δευτερόλεπτα να αποφασίσω. Να τρέξω να σωθώ ή θα με πυροβολήσουν στην πλάτη. Δεν ήξερα τι να κάνω».«Αυτό που πιστεύω ότι συνέβη αφού το έχω σκεφτεί αρκετά είναι ότι υπήρξε πιθανότατα μια ομάδα που μας ακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Είχα γράψει στο Snapchat πως ήμουν σπίτι και όλοι είχαν βγει έξω οπότε νομίζω ήξεραν ότι ο Pascal Duvier ήταν έξω με την Kourtney και ήμουν μόνη μου. Είχαν αυτή την ευκαιρία και την άρπαξαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.Πηγή: govastileto.gr