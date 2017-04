Τον Μάιο του 2019 η πρεμιέρα του Star Wars 9

Η Lucasfilm και η Disney ανακοίνωσαν και επίσημα την ημερομηνία πρεμιέρας του ένατου επεισοδίου του Star Wars, μαζί με το Indiana Jones 5.Το Star Wars: Episode IX σε σκηνοθεσία Κόλιν Τρέβοροου (Jurassic World) που δεν έχει ακόμη τίτλο θα κλείσει τη σίκουελ τριλογία του σύμπαντος του Star Wars (Η Δύναμη Ξυπνάει και ο Τελευταίος Τζεντάι είναι οι άλλες δύο ταινίες) στις 24 Μαΐου του 2019.Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους ηθοποιούς που θα επιστρέψουν για το Επεισόδιο 9, όμως είναι γνωστό πως η Λέια Οργκάνα (Κάρι Φίσερ) θα κάνει την τελευταία της εμφάνιση στο επερχόμενο «Star Wars: Ο Τελευταίος Τζεντάι».Η πρεμιέρα θα γίνει ακριβώς 20 μέρες μετά την ημέρα γιορτής του Star Wars, την 4η Μαϊου, γνωστή στην pop κουλτούρα ως «May the fourth» (4η Μαϊου) από παράφραση της φράσης «May the force with you» (Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σου).Πηγή: govastileto.gr