Βαρύ πένθος για τον Eddie Murphy - «Έφυγε» από λευχαιμία ο αδελφός του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο διάσημος ηθοποιός Eddie Murphy, καθώς έφυγε από τη ζωή ο μεγαλύτερος αδελφός του και επίσης ηθοποιός Charlie.Ο Charlie Murphy άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, από λευχαιμία, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης ο μάνατζέρ του.Ο Murphy πέθανε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία.Η τελευταία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter είχε γίνει πριν από λίγες ώρες και έγραφε: «One to Sleep On: Release the past to rest as deeply as possible», «Τροφή για σκέψη: Απελευθερώσου από το παρελθόν για να αναπαυθείς όσο πιο βαθιά γίνεται».Ο Charlie Murphy είχε εμφανιστεί σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, ενώ είχε δανείσει τη φωνή του και σε αρκετά βιντεοπαιχνίδια. Επίσης, είχε εμφανιστεί και με τον αδελφό του ως stand up κωμικός στο Chappelle's Show, ενώ είχε γράψει μαζί με τον Eddie πολλά από τα σκετς του.Η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν σε μία περιοδεία με άλλους Αμερικανούς κωμικούς, όπως οι Έντι Γκρίφιν, Τζορτζ Λόπεζ, και Ντ. Λ. Χάλεϊ.Ο ηθοποιός και κωμικός μάλιστα είχε εργαστεί και ως σωματοφύλακας του διάσημου αδελφού του. Σε ιστορίες που έλεγε σε φίλους του, συχνά μιλούσε για εκείνη την εποχή, όπου έμπλεκε σε τσακωμούς με όσους δεν γελούσαν με τα αστεία του αδελφού του.Πηγή: govastileto.gr