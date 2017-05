Βίκυ Καγιά: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Ηλία Κρασσά που είχε τα γενέθλιά του

Τα γενέθλιά του είχε χθες ο Ηλία Κρασσάς και δεν γινόταν να μη σβήσει τα κεράκια πάνω σε μία φανταστική τούρτα, έχοντας φυσικά στο πλευρό του τη Βίκυ Καγιά.Η Βίκυ απαθανάτισε τη στιγμή και έπειτα του έγραψε τα πιο τρυφερά λόγια μέσω του Ιnstagram. «Χρόνια Πολλά αγάπη μου. Είμαστε τόσο τυχερές και ευγνώμονες που σε έχουμε στη ζωή μας. Love you to the moon and back».Πηγή: govastileto.gr