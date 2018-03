Βίντεο: Η Λάουρα Νάργες επέστρεψε στο DWTS για χάρη της Ευρυδίκης Βαλαβάνη

Στο 8ο live του «Dancing with the stars 6» οι διαγωνιζόμενοι χόρευαν με ένα αγαπημένο τους πρόσωπο.Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να χορέψει με τη Λάουρα Νάργες κι εκείνη δέχτηκε αμέσως με χαρά την πρόσκληση της αθλητικογράφου.Η Λάουρα το βράδυ της Παρασκευής λοιπόν επέστρεψε στο Dancing with the stars για χάρη της καλής της φίλης, Ευρυδίκης και έκλεψε τις εντυπώσεις…Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr