Will και Jaden Smith προμηθεύουν με πόσιμο νερό το Φλιντ

Πατέρας και γιος, οι Will και Jaden Smith δημιούργησαν τη φιλική προς το περιβάλλον εταιρεία εμφιάλωσης νερού, JUST WATER και ανέλαβαν την αποστολή να προμηθεύσουν με νερό την πόλη Φλιντ στην πολιτεία Μίσιγκαν των ΗΠΑ που πλήττεται εδώ και χρόνια από την «κρίση νερού».Μέχρι τώρα δώρισαν 9.200 μπουκάλια νερού στην πόλη.Η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, σύζυγος του ηθοποιού, ράπερ Will Smith και μητέρα του Jaden στηρίζει επίσης τις προσπάθειές τους.