William και Harry μιλούν στο ντοκιμαντέρ για τη μητέρα τους Diana

Ο πρίγκιπας William και ο πρίγκιπας Harry μιλούν για πρώτη φορά μαζί για τη μητέρα τους, την πριγκίπισσα Diana, τις στιγμές που έζησαν μαζί της, αλλά και πώς βίωσαν τον θάνατό της.Τα παιδιά της αδικοχαμένης πριγκίπισσας μιλούν στο ντοκιμαντέρ «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy» (Νταϊάνα, η μητέρα μας: Η ζωή και η κληρονομιά της), το οποίο γυρίστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατό της και θα προβληθεί εντός του Ιουλίου από το ITV.