X Factor: Ξέσπασε σε δάκρυα χαράς ο Dominik των Deevibes μετά την εμφάνισή τους!

Στο 3ο live του X Factor το συγκρότημα του Μπάμπη Στόκα, οι Deevibes έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του coach τους.Ο Dominik και η Evelina ερμήνευσαν το «Love the way you lie» της Rihanna και του Eminem και κατάφεραν με την ερμηνεία τους να κερδίσουν τις κριτές, οι οποίοι τόνισαν ξανά ότι οι Deevibes έχουν το X Factor που εκείνοι αναζητούν.Ο Dominik κατά την διάρκεια της κριτικής μάλιστα δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρια χαράς και ικανοποίησης ενώ όπως είπε ένιωσε απόλυτα το τραγούδι και γι’ αυτό του βγήκε η συναισθηματική φόρτιση...Δείτε περισσότερα στο govastileto.gr