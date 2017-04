X Factor vs So You Think You Can Dance: Ποιο show κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης;

Απέναντι για άλλη μία φορά βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής το «X Factor» και το «So You Think You Can Dance» που μέτρησαν τις δυνάμεις τους σε ένα σκληρό αγώνα για την πρωτιά στην τηλεθέαση.Νικητής αναδείχθηκε και πάλι το X Factor που κατάφερε να συγκεντρώσει το 22,7% στο γενικό και το 28,9% στο δυναμικό κοινό. Το μουσικό show του ΣΚΑΪ άγγιξε ακόμα και το 42,3%.Το So You Think You Can Dance σημείωσε ποσοστό 16,4% στο σύνολο και 14,6% στο δυναμικό. Στο υψηλότερο τέταρτο έφτασε έως το 20,6%.Πηγή: govastileto.gr