Χαμηλές πτήσεις για το Dancing With The Stars

Άλλη μια σκληρή μάχη δόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς ωστόσο εκπλήξεις στα ποσοστά τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων της prime time.To MasterChef έχει κερδίσει φανατικούς τηλεθεατές κάτι που κοστίζει σημαντικά στο Dancing With The Stars και στο Power of Love. Το ριάλιτι του έρωτα βέβαια είναι ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος για τους σεφ. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τον ΑΝΤ1 όμως είναι το DWTS του οποίου η χαμηλή τηλεθέαση συνεχίζεται παρά το γεγονός πως το βράδυ της Παρασκευής ήταν καλεσμένη μία δυνατή τηλεοπτική παρουσία, η Ντορέττα Παπαδημητρίου.