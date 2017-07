Χρυσές δουλειές με φούρνο στο Λονδίνο κάνει ηθοποιός του Game of Thrones

Ένας από τους ηθοποιούς της επιτυχημένης σειράς «Game of Thrones» βρήκε έναν πολύ έξυπνο τρόπο για να εξαργυρώσει τη φήμη που απέκτησε.Ο λόγος για τον Ben Hawkey, ο οποίος υποδύεται στη σειρά τον «Χοτ Πάι», έναν έφηβο που ταξίδεψε για ένα διάστημα με την Άρια Σταρκ και μοιράστηκε τις περιπέτειές της προτού τελικά «προσληφεί» ως μάγειρας σε ένα καπηλειό. Ο ηθοποιός άνοιξε πρόσφατα έναν φούρνο στο Λονδίνο με το ευφάνταστο όνομα «You Know Nothing John Dough».