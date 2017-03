Χριστίνα Μουστάκα: Ποζάρει με see through φόρεμα και αναστατώνει!

Η Χριστίνα Μουστάκα θεωρείται από τις πιο όμορφες γυναίκες της ελληνικής showbiz και όπως θα δείτε και στη φωτογραφία που ανήρτησε η ίδια στο Instagram, όχι άδικα. Η μελαχρινή καλλονή φωτογραφήθηκε φορώντας ένα μαύρο see through φόρεμα που αναδεικνύει μοναδικά το μπούστο της και όπως ήταν φυσικό τα likes ήταν εκατοντάδες.«Σιθρού κλασικό μαύρο φόρεμα», έγραψε η Χριστίνα, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία της.Ο έρωτας φαίνεται ότι πηγαίνει πολύ στη Χριστίνα Μουστάκα αφού η παρουσιάστρια το τελευταίο διάστημα ζει έναν δυνατό έρωτα στο πλευρό του πρωταθλητή του Tae kwon do, Νίκου Ζήκου.Πηγή: govastileto.gr