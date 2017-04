Your Face Sounds Familiar: Το govastileto.gr στο μεγάλο party λίγο πριν την πρεμιέρα

Το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει για 4η σεζόν, την Κυριακή 23 Απριλίου στις 20.00, στον ΑΝΤ1, με ανανεωμένη κριτική επιτροπή, νέα πρόσωπα, έτοιμα για τις πιο «out of the box» μεταμφιέσεις καθώς και πολλές εκπλήξεις.Οι δέκα διαγωνιζόμενοι που θα πρωταγωνιστήσουν στο YFSF είναι, με αλφαβητική σειρά, ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς, ο Άρης Μακρής, τραγουδιστής (πρώην μέλος των «Boys and Noise»), ο τραγουδιστής Ησαΐας Ματιάμπα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κόνι Μεταξά, ο τραγουδιστής Αντώνης Δόμινος, (πρώην μέλος του συγκροτήματος Cabin 54), η τραγουδίστρια Σαμπρίνα, η τραγουδίστρια Ιρένε Τροστ, ο ηθοποιός και τραγουδιστής Γιάννης Χατζηγεωργίου (πρωταγωνιστής στη σειρά «TAMAM») ο τραγουδιστής Γιάννης Χατζόπουλος και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου.Περισσότερα στο govastileto.gr