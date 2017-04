Ένα «ξύπνημα» στη Μεσόγειο από την CANDIA

Οι κ.κ Μιχάλης & Γιώργος Βελιβασάκης, ιδιοκτήτες της Candia, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Salone del Mobile στο Μιλάνο

Στη διεθνή έκθεση επίπλου & design στο Μιλάνο, Salone del Mobile, στις 4 Απριλίου, η εταιρεία στρωμάτων CANDIA παρουσίασε τη νέα της εταιρική ταυτότητα. Η ανανεωμένη εικόνα της διακρίνεται από το νέο μοντέρνο και μίνιμαλ λογότυπο που έχει κρατήσει μόνο το καθιερωμένο εμπορικό σήμα «CANDIA», σε «φρέσκο» κόκκινο φόντο.Η νέα υπόσχεση της μάρκας «WAKE UP IN THE MEDITERRANEAN» αποτελεί ένα «ξύπνημα» στον κόσμο και την αύρα της Μεσογείου. Αυτή είναι η υπόσχεση που θέλει να μεταφέρει σε όλους τους καταναλωτές που επιλέγουν τα προϊόντα της.Η εταιρεία CANDIA μετράει 40 χρόνια εμπειρίας στη κατασκευή στρωμάτων, με τη 2η γενιά, τους κ.κ. Μιχάλη & Γιώργο Βελιβασάκη να έχουν πάρει τα ηνία της εταιρείας. Η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα της CANDIA σε Ευρώπη & Ασία εδραιώθηκε με τη μοναδική χειροποίητη συλλογή στρωμάτων, BODY FIX COLLECTION. Στρώματα που κατασκευάζονται αποκλειστικά με το χέρι, από έμπειρους τεχνίτες με 100% φυσικά υλικά και την παγκόσμια καινοτομία επεξεργασίας των υφασμάτων με λάδι ελιάς. Ο κ. Μιχάλης Βελιβασάκης, δήλωσε σχετικά: «Μετά από 20 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας στις αγορές του εξωτερικού καταφέραμε να κερδίσουμε την αγάπη των καταναλωτών αλλά την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών του ξενοδοχειακού κλάδου».Το νέο μανιφέστο της εταιρείας επικοινωνεί έναν φόρο τιμής στις ανθρώπινες ρίζες, τη μετουσίωση σε μία εμπειρία ανάπαυσης που εμπνέεται από όλα όσα αγαπάμε και απολαμβάνουμε πάνω στη γη και μέσα στη θάλασσα της Μεσογείου.Στο πλαίσιο της Έκθεσης Salone del Mobile, οι επισκέπτες στο περίπτερο της CANDIA είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία του «Μεσογειακού Τόπου», ένα τόπο ικανό να μας υπενθυμίσει πως τα δώρα της Μεσογειακής Φύσης γεννούν αρετές ανθρώπινες. Το φετινό κάλεσμα αντλεί από τις κοινές μνήμες του φυσικού μας τόπου, την ένταση του ήλιου στο δέρμα, τις μυρωδιές των βοτάνων, την άμμο στα πόδια, τον ήχο και την αγκαλιά της θάλασσας, τις ξερολιθιές και τους ελαιώνες, το κυριακάτικο στρωμένο τραπέζι γεμάτο με φυσικά αγαθά, γεύσεις και ιστορίες ανθρώπων.