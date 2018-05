Ανοικτές πόρτες στα οινοποιεία της Κρήτης το Σάββατο και την Κυριακή

Το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Wines of Crete), προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί τα οινοποιεία του νησιού σήμερα Σάββατο 26 και αύριο Κυριακή 27 Μαΐου , τα οποία πρόκειται ν’ ανοίξουν τις πόρτες τους στους οινόφιλους και στους «εξερευνητές» των γεύσεων κι αρωμάτων των κρασιών της Κρήτης.



Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους της παραγωγής του κρασιού, στους αμπελώνες και σαφώς να δοκιμάσουν τις τοπικές ποικιλίες των επώνυμων κρασιών του νησιού, με δωρεάν είσοδο.



Το ωράριο έχει οριστεί ενιαίο για όλη την Ελλάδα από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα και για τις δύο ημέρες.



Όλο το πρόγραμμα με τα οινοποιεία που συμμετέχουν, το ωράριο και τις εκδηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι θα το βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Wines of Crete www.winesofcrete.gr . Εκεί μπορούν να βρουν και τα συνεργαζόμενα εστιατόρια που συμμετέχουν στην δράση “Bring Your Own Wine”. Ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει το κρασί που αγόρασε από το οινοποιείο στο συνεργαζόμενο εστιατόριο, χωρίς επιπλέον χρέωση, προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς. Η εν λόγω δράση θα ισχύσει μόνο για το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαΐου.