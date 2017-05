Ανατροπή στην τηλεθέαση το βράδυ της Παρασκευής - Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές;

Το X-Factor αναδείχθηκε το βράδυ της Παρασκευής πρώτο και με διαφορά στο γενικό σύνολο, καθώς συγκέντρωσε το 21,2%. Ακολούθησε το «So you think you can dance» με 16,9%, το «Παραμύθι αλλιώς» με 15,7% και το «Master Chef» με 14,7%.Ωστόσο, η ανατροπή ήρθε στο δυναμικό κοινό, όπου το show μαγειρικής τερμάτισε πρώτο με 20,9%, αφήνοντας δεύτερο το μουσικό show με 20,6%. Ακολούθησαν το «So you think you can dance» με 16,2% και το «Παραμύθι αλλιώς» με 15,7%.Πηγή: govastileto.gr