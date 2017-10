CAMPARI RED DIARIES: Η Zoe Saldana πρωταγωνίστρια της ταινίας μικρού μήκους του Stefano Sollima

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του 2017, το Campari, το εμβληματικό ιταλικό απεριτίφ, ανακοινώνει την επιστροφή του Campari Red Diaries 2018 με μια ταινία μικρού μήκους, με διακεκριμένους ηθοποιούς και γεμάτη ίντριγκες, η οποία θα οδηγήσει τον θεατή σε ένα ταξίδι αναζήτησης του τέλειου cocktail. Εξελίσσοντας το μότο “Κάθε cocktail διηγείται μία ιστορία”, το Campari δημιούργησε μία ταινία για να εξυμνήσει το ταλέντο των bartenders, σε όλο τον κόσμο, και φυσικά των Red Hands, των κορυφαίων δημιουργών, των καλύτερων cocktails του κόσμου.Η ταινία μικρού μήκους αποτελεί τον πυρήνα της φετινής καμπάνιας, με πρωταγωνιστές την παγκοσμίου φήμης ηθοποιό, Zoe Saldana – η οποία έχει ενσαρκώσει στο παρελθόν κεντρικούς ρόλους στις επιτυχημένες ταινίες Avatar και Guardians of the Galaxy – και τον Ιταλό ηθοποιό Adriano Giannini, σε σκηνοθεσία του διάσημου Ιταλού σκηνοθέτη Stefano Sollima, γνωστό για την ταινία Gomorrah αλλά και την επικείμενη ταινία του, Soldado.Με τίτλο «The Legend of Red Hand», μια συναρπαστική ιστορία μυστηρίου ξετυλίγεται αργά, με τη δολοπλόκο Zoe Saldana, στο ρόλο της Mia Parc, να βρίσκεται στην αναζήτηση του τέλειου cocktail, ξεκινώντας από το Μιλάνο, τη γενέτειρα του Campari.Ο σκηνοθέτης Stefano Sollima, ενσωματώνει την εμπειρία του στη διήγηση ιστοριών στην κατηγορία των ταινιών thriller και δημιουργεί μια μαγευτική ιστορία, που παρασύρει τους θεατές σε ένα μοναδικό ταξίδι γύρω από τον κόσμο, προς την αναζήτηση της τελειότητας. Η Saldana αποπνέει γοητεία και φινέτσα μέσα από τον ρόλο της Mia Parc, ενώ ο συμπρωταγωνιστής της, Adriano Giannini, στον ρόλο του Davide, υποδύεται το ερωτικό ενδιαφέρον της, ενώ αποτελεί την επιτομή του Ιταλικού στυλ.Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Zoe Saldana σχολιάζει: «Η καμπάνια Campari Red Diaries έχει ένα σπουδαίο παρελθόν και για αυτό τον λόγο ήταν ιδιαίτερη χαρά μου να υποδυθώ την Mia Parc στο The Legend of Red Hand. Ο χαρακτήρας της Mia ήταν ένας ιδιαίτερα συναρπαστικός ρόλος, καθώς έπρεπε να αποτυπώσω την έντονη αποφασιστικότητά της και να αγγίξω την τελειότητα, και μάλιστα στο Μιλάνο, στο μέρος όπου γεννήθηκε το διάσημο ιταλικό απεριτίφ Campari. Ήταν εκπληκτικό».Σχετικά με την δημιουργία της ταινίας, ο Stefano Sollima σχολιάζει: «Η σκηνοθεσία της ταινίας μικρού μήκους Legend of Red Hand και η συνεργασία μου με τόσο ταλαντούχους ηθοποιούς ήταν για εμένα ένα πολύ ευτυχές γεγονός. Ως Ιταλός, δέχτηκα αμέσως την πρόταση να συμμετάσχω στο συγκεκριμένο project, καθώς το Campari είναι ένα μοναδικό brand που μου ήταν γνωστό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Η καμπάνια και το θέμα μου επέτρεψαν να δημιουργήσω έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο που αιχμαλωτίζει τον θεατή και τον κάνει να θέλει συνεχώς περισσότερα».Όσον αφορά τον ρόλο του ως Davide, ο Adriano Giannini δηλώνει: «Η συνεργασία μου με τη Zoe Saldana και τον Stefano Sollima για το The Legend of Red Hand ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, ειδικά σε μια μικρή ταινία για ένα brand με πλούσια ιταλική κληρονομιά. Η ενσάρκωση του Davide, ενός χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το όνομα του ιδρυτή του Campari, ήταν τεράστια ευθύνη και είμαι ενθουσιασμένος που οι θεατές θα μάθουν περισσότερα τον Ιανουάριο».Ο Bob Kunze-Concewitz, Διευθύνων Σύμβουλος της Gruppo Campari δήλωσε: «Φέτος, η καμπάνια Campari Red Diaries παίρνει μια νέα και ενδιαφέρουσα τροπή, καθώς αποτυπώνουμε τη φιλοδοξία του Campari για τη δημιουργία του τέλειου κοκτέιλ, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εξυμνούμε το ταλέντο της τέχνη του bartending, σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την Zoe Saldana, τον Stefano Sollima και τον Adriano Giannini στην καρδιά της ταινίας και αναμένουμε το λανσάρισμα της ταινίας τον Ιανουάριο, που θα ταξιδέψει τους fans μας σε ένα ταξίδι αναζήτησης, πέρα από το Legend of Red Hand».Το Legend of Red Hand θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως σε ηλεκτρονική μορφή το 2018, με μία πρεμιέρα στο μέρος όπου ξεκίνησαν όλα… στο Μιλάνο! Η ταινία μικρού μήκους θα είναι διαθέσιμη ακόμη στο επίσημο YouTube κανάλι του Campari το 2018, τα οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για περισσότερες πληροφορίες.Μείνετε συντονισμένοι για ακόμη περισσότερα υλικά και νέα, αλλά και για την επίσημη πρώτη της ταινίας στο campariredbookofstyle.gr και το νέο του Κεφάλαιο 3, το οποίο σύντομα θα είναι στον αέρα.Για να πάρετε μία μικρή γεύση, παρακολουθείστε το trailer της ταινίας στο YouTube:Περισσότερες πληροφορίες στο www.campariredbookofstyle.gr