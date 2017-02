Εκκίνηση για την 7η διοργάνωση των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ

Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) ανακοινώνει την 7η διοργάνωση των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017, η τελετή των οποίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 με στόχο να φέρει μπροστά τις επιχειρήσεις που δίνουν πίσω στην κοινωνία.



«Σε μία εποχή που οι καλές ειδήσεις είναι απαραίτητες, ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος επιβραβεύει τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων μέσω του θεσμού των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το καλό δεν είναι υποχρέωση, ούτε σημείο των καιρών. Είναι η απάντηση σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Το καλό δεν είναι απαιτητό, ούτε αναμενόμενο. Είναι όμως επιλογή των επιχειρήσεων που κοιτάζουν πέρα από τους εμπορικούς τους στόχους» τονίζει η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Υβέτ Κοσμετάτου.



Τα Αριστεία του ΣΔΕ έρχονται να επιβραβεύσουν τις επιχειρήσεις που επέλεξαν να κάνουν το καλό μέσω της προσφοράς στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στους νέους και στους εργαζόμενους. Διότι αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία του υπεύθυνου επιχειρείν για τους καταναλωτές και τον καταλυτικό ρόλο της αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων με την κοινωνία.



Η 7η διοργάνωση διαθέτει νέα στοιχεία σε σχέση με τις προηγούμενες. Ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2017 http://www.aristia-sde.gr/.



Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2017 μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες αναπτύσσουν προγράμματα/δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μέλη του ΣΔΕ και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με προγράμματα/δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Δεκέμβριο 2016.



Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2017 μπορούν επίσης να συμμετέχουν, για πρώτη φορά φέτος, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο, αστικοί δηλαδή συνεταιρισμοί με κοινωνικό σκοπό, που διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Η συμμετοχή τους μπορεί να γίνει για το σύνολο του έργου τους, στην νέα ενότητα Έργο ΚοινΣΕπ



Συνολικά φέτος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 13 ενότητες, με την καινοτομία να αποτελεί το νέο πεδίο βράβευσης της εταιρικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων:



Κοινωνία - Άνθρωπος

Κοινωνία - Πολιτισμός και Αθλητισμός

Περιβάλλον

Εργαζόμενοι

Ενίσχυση Απασχόλησης

Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Συνεργασία Επιχειρήσεων-Προμηθευτών

Κοινωνικά προϊόντα & υπηρεσίες

Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά

e-Δράσεις

Καινοτομία

Έργο ΚοινΣΕπ

Εξαιρετική Προσφορά



Την Οργανωτική Επιτροπή των Αριστείων 2017 απαρτίζουν διακεκριμένα στελέχη από τους τομείς της Επικοινωνίας, του Marketing και της Εταιρικής Υπευθυνότητας



Πρόεδρος:

Υβέτ Κοσμετάτου, Head of Brand, Marketing Communications and Insights, Vodafone



Μέλη:



Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας, Παπαστράτος

Σωτήρης Αναστασιάδης, Διευθυντής Marketing, ΕΛΠΕ

Στρατηγούλα Βαμβαλή, Marketing Director Greece & Cyprus, Henkel Hellas

Κική Ζαννιά, Σύμβουλος Εταιρικής Επικοινωνίας, Όμιλος ΟΤΕ

Κωστής Κατσακιώρης, Business Development Director, Global Sustain

Νάσος Λέζος, Managing Partner, My Spectrum

Αλεξία Μαχαίρα, Communication & Sustainability Manager, ΑΒ Βασιλόπουλος

Έλλη Παναγιωτοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων, Αθηναϊκή Ζυθοποιία





Την Τιμητική Επιτροπή του θεσμού απαρτίζουν, όπως πάντα προσωπικότητες που έχουν διαπρέψει στον επιστήμη, στον πολιτισμό και στην κοινωνική προσφορά εντός και εκτός Ελλάδος, δίνοντας το μήνυμα ότι η αριστεία είναι εφικτή.



Μέχρι στιγμής, την πρόταση συμμετοχής στην Τιμητική Επιτροπή των Αριστείων 2017 έχουν αποδεχθεί οι:





1. Παναγής Βουρλούμης (Πρόεδρος Τράπεζας Τροφίμων)

2. Αμαλία Ζέπου (Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων)

3. Μαρία Χούκλη (Δημοσιογράφος)

4. Ελπιδοφόρος Β. Λαμπρυνιάδης (Μητροπολίτης Προύσης)

5. Δάφνη Ματζιαράκη (Σκηνοθέτιδα)

6. Μιχάλης Μπλέτσας (Ερευνητής, Διευθυντής Υπολογιστικής Media Lab MIT)

7. Θεοδόσιος Τάσιος (Καθηγητής Πανεπιστημίου & Συγγραφέας)

8. Σοφία Χαϊτίδου (Αντιπρόεδρος Συνεργώ Κοινωνικά)



Συνεχίζοντας την παράδοση, το κοινό συμμετέχει ενεργά στα Αριστεία, ψηφίζοντας online στην Γ΄ φάση αξιολόγησης, για το Αριστείο της ενότητας ενότητα e-Δράσεις, μια και η Εταιρική Υπευθυνότητα των επιχειρήσεων όχι μόνο αφορά, αλλά και ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ευρύ κοινό, συμβάλλει μάλιστα στη διαμόρφωση της εικόνας των εταιρειών και διαμορφώνει τη στάση των καταναλωτών απέναντι σε αυτές.



Οι Συμμετοχές για τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2017 θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 20/3/2017 στο http://www.aristia-sde.gr/.



Τα Αριστεία 2017 πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του European Business Network (EBEN).