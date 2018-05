Εισαγγελική έρευνα για το "Game of Love"

Πολύς θόρυβος έχει γίνει με το νέο ριάλιτι του ΑΝΤ1 «Game of Love», το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και στις πολύ νεανικές ηλικίες. Το παιχνίδι, αν και περιλαμβάνει ερωτικό περιεχόμενο, προβάλλεται πολύ νωρίς και στην prime time της τηλεόρασης, δηλαδή στις 9 το βράδυ, γεγονός που τελικά δεν πέρασε απαρατήρητο από το ΕΣΡ και τη Δικαιοσύνη, μετά από σωρεία καταγγελιών στον σταθμό.Χαρακτηρίζεται από τον σταθμό ως το «παιχνίδι των προκλήσεων και των ανατροπών» ενώ σύμφωνα με τους κανόνες του, τα ζευγάρια που συμμετέχουν πρέπει να κρατήσουν κρυφό τον έρωτά τους και αν δεν τα καταφέρουν πρέπει να... «χωριστούν». Επίσης, προωθείται η σύναψη νέων σχέσεων μεταξύ των παικτών αλλά και... η ύπαρξη «τρίτων» προσώπων.Το παιχνίδι κατηγορείται ότι προάγει ανήθικες πρακτικές, μη παραδεκτές από την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Επίσης έχουν καταγραφεί καταστάσεις ερωτικής συνεύρεσης μεταξύ των παικτών, έστω και με θολά ή ασαφή πλάνα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει ασκηθεί ακόμα και σωματική βία (χαστούκια).Με καθυστέρηση, όπως εκτιμούν πολλοί, το ΕΣΡ σήμερα το μεσημέρι έστειλε κλήση στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για το ριάλιτι. Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη το Συμβούλιο κινήθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν του σωρεία καταγγελιών σχετικά με την ποιότητα του προγράμματος. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου στις 10.00.Ακολούθησε η παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ηλίας Ζαγοραίος διέταξε την διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας την οποία θα διενεργήσει ο εισαγγελέας Παναγόπουλος.Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί ασέμνων από τους υπευθύνους του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τα μέλη του ΕΣΡ, καθώς θα ελεγχθεί το ενδεχόμενο να έχουν διαπράξει παράβαση καθήκοντος.Η παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 Φαίη Σκορδά, στη σημερινή της εκπομπή ανέφερε σχετικά με το ριάλιτι:«Δεν θα μου χαλάσετε αυτό που έχω πει από την αρχή. Έχω πει ότι εμείς δεν μπορούμε λόγω κάποιων εικόνων και επάθλων να ασχοληθούμε σαν εκπομπή με το Game Of Love. Όχι μόνο το ακατάλληλο, έχω πει ότι δεν θα ασχοληθούμε».Από την πλευρά του ο παρουσιαστής του σταθμού στο «Ράδιο Αρβύλα» Αντώνης Κανάκης τόνισε στη χθεσινή του εκπομπή πως δεν γίνεται να κάνει περισσότερη σάτιρα πάνω στο συγκεκριμένο ριάλιτι και το χαρακτήρισε «γελοίο».«Έχουμε …εκτιμήσει τόσο πολύ το παιχνίδι αυτό που θέλουμε να δείχνουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Σε σατιρικό πλαίσιο δεν χωράει να κάνουμε τίποτα περισσότερο από το original. Είναι πράγματα, όπου σηκώνεις τα χέρια ψηλά, τι άλλο να κάνουμε; Πραγματικά, το βλέπουμε και λέμε “τι γελοίο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο”», είπε ο Αντώνης Κανάκης.«Μπορεί ο έρωτας να μην έχει κανόνες και όρια, αλλά το game of Love, το παιχνίδι των προκλήσεων και των ανατροπών έχει ορισμένους βασικούς κανονισμούς που πρέπει να ακολουθούν τα ζευγάρια και οι singles για να κερδίσουν το έπαθλο των 30.000 ευρώ!Ας δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι του έρωτα!Κάθε παίκτης ξεκινάει με 500 πόντους στο ατομικό του ταμείο το οποίο αυξάνεται αν μαντέψει σωστά στις ψηφοφορίες.ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣΗ αποχώρηση γίνεται στην ολοκλήρωση των ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ.Η διαδικασία είναι ως εξής:1. Οι παίκτες καλούνται να ψηφίσουν ποιοι θεωρούν ότι είναι ζευγάρι. Προσοχή δεν τους ζητάμε ένα αγόρι κ ένα κορίτσι που είναι ζευγάρι αλλά δύο άτομα που είναι ζευγάρι.2 Ακολουθεί η ψηφοφορία, μυστική.3. Κ στη συνέχεια η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ στην οποία ο Χάρης ανακοινώνει τα αποτελέσματα και ζητάει από τα 2 άτομα που έχουν ψηφιστεί ως ζευγάρι κατά πλειοψηφία να σηκωθούν κ να σταθούν δίπλα του.4. Τους ρωτάει αν έχουν έρθει στο παιχνίδι ως ζευγάρι.5. Αν απαντήσουν θετικά τότε πρέπει να ανακοινώσουν στον Χάρη ποιος από τους 2 θα φύγει.Το ένα μέλος του ζευγαριού φεύγει κ το άλλο συνεχίζει για να διεκδικήσει μια θέση στον τελικό. Φυσικά η ταυτότητα του έχει αποκαλυφθεί. Τα ατομικά τους ταμεία μηδενίζονται και το ποσό μοιράζεται στους παίκτες που έχουν μαντέψει σωστά.6. Αν απαντήσουν αρνητικά τότε επιστρέφουν στις θέσεις τους κai δεν έχουμε αποχώρηση.Η παραγωγή μπορεί, όμως, να ζητήσει από τους παίκτες να μαντέψουν ποιοι είναι singles. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία που έχει περιγραφεί παραπάνω για τα ζευγάρια μέχρι το σημείο που ζητάει να σηκωθούν τα δύο άτομα που έχουν ψηφιστεί κατά πλειοψηφία.Μετά τα βήματα είναι ως εξής:1. Αν είναι και οι δύο singles τότε το επιβεβαιώνουν στον Χάρη και ακολουθεί νέα ανοιχτή ψηφοφορία στην οποία οι υπόλοιποι παίκτες ψηφίζουν ποιος από τους δύο θα φύγει από το παιχνίδι.Ο άλλος συνεχίζει για να διεκδικήσει μια θέση στον τελικό. Τα ατομικά ταμεία κ των 2 μηδενίζονται και το ποσό μοιράζεται στους παίκτες που έχουν μαντέψει σωστά.2.Αν ένας από τους δύο δεν είναι single ή κ οι δύο, τότε ο Χάρης ανακοινώνει ότι δεν είναι singles και επιστρέφουν στη θέση τους, χωρίς να δοθούν φυσικά στοιχεία για την ταυτότητα τους. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουμε αποχώρηση».