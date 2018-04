Μένει ή φεύγει από τον ΑΝΤ1 η Ευαγγελία Αραβανή;

Ο Νίκος Γεωργιάδης μέσα από την εκπομπή Επιτέλους Σαββατοκύριακο, αποκάλυψε τον λόγο που πλέον αποχωρούν δύο ζευγάρια από το «Dancing with the stars» ενώ αναφέρθηκε και σε ένα άγνωστο παρασκήνιο ανάμεσα στην παρουσιάστρια Ευαγγελία Αραβανή και τον Γιάννη Λάτσιο.Αρχικά ο λόγος που επισπεύδονται οι διαδικασίες για την αυλαία του σόου χορού είναι αποκλειστικά και μόνο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Όχι, ο παρουσιαστής δεν «κλέβει» τίποτα από την Ευαγγελία Αραβανή αλλά έρχεται με το νέο παιχνίδι Τhe Wall. Έχουν ήδη γυριστεί 17 επεισόδια και το παιχνίδι θα προβάλλεται Πέμπτη και Παρασκευή που σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Dancing with the Stars.