Ο ΑΝΤ1 αλλάζει την prime time ζώνη του για να «χτυπήσει» το Survivor

Μετά το Πάσχα ο ΑΝΤ1 αναδιαμορφώνει την prime time ζώνη του, προκειμένου να χτυπήσει τον «τυφώνα» Survivor.Την πρώτη αλλαγή θα την δούμε τη Δευτέρα του Πάσχα. Ο τελικός του «Rising Star» θα προβληθεί στις 20:00, μία ώρα νωρίτερα από ότι ήταν μέχρι τώρα.Από την Τρίτη 18 Απριλίου, το «Μπρούσκο» θα παίρνει τη σκυτάλη από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η καθημερινή σειρά με το φανατικό κοινό θα προβάλλεται πλέον στις 20:00. Το Lucky Room με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν, στο Σαββατοκύριακο.Οι «Συμμαθητές» μεταφέρονται, με τη σειρά τους, στις 21:00. Με δύο δίωρα επεισόδια την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μετά το Πάσχα κάνει πρεμιέρα το «So you Think you can Dance» το οποίο θα προβάλλεται, επίσης, στις 9 το βράδυ.Την Κυριακή 23 Απριλίου επιστρέφει και το αγαπημένο μας «Your Face Sounds Familiar», με την Μαρία Μπεκατώρου.Πηγή: govastileto.gr