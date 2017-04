Ο ΑΝΤ1 αλλάζει την prime time ζώνη του για να «χτυπήσει» το Survivor

Μετά το Πάσχα ο ΑΝΤ1 αναδιαμορφώνει την prime time ζώνη του, προκειμένου να χτυπήσει τον «τυφώνα» Survivor.Την πρώτη αλλαγή θα τη δούμε τη Δευτέρα του Πάσχα. Ο τελικός του «Rising Star» θα προβληθεί στις 20.00, μία ώρα νωρίτερα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.Από την Τρίτη 18 Απριλίου, το «Μπρούσκο» θα παίρνει τη σκυτάλη από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η καθημερινή σειρά με το φανατικό κοινό θα προβάλλεται πλέον στις 20.00. Το «Lucky Room» με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, στο Σαββατοκύριακο.Οι «Συμμαθητές» μεταφέρονται, με τη σειρά τους, στις 21.00, με δύο δίωρα επεισόδια την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μετά το Πάσχα κάνει πρεμιέρα το «So you Think you can Dance», το οποίο θα προβάλλεται, επίσης, στις 21.00.Την Κυριακή 23 Απριλίου επιστρέφει και το αγαπημένο μας «Your Face Sounds Familiar», με τη Μαρία Μπεκατώρου.Πηγή: govastileto.gr