«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Φίλες και Φίλοι, ξεκινώ με θεϊκό κουΐζ.- Ποιο είναι το αγαπημένο μας ζευγάρι από τη «show biz»;- Η Νατάσα και η Καλογρίδη.* Μην πείτε ότι δεν είναι μυθική η ατάκα μου•να ξέρετε ότι έχω επενδύσει πολλά σε αυτήν,οπότε απαγορεύεται να μη σάς αρέσει!* Η Νατάσα Καλογρίδη είναι «ζευγάρι» από μόνη της•είναι η Ερμαφρόδιτη Θεά τού Θεάματος•είναι το είδωλο που κρύβεται πίσω από τούς καθρέφτες μας(όχι, όσα λέω δεν εμπίπτουν στον όρο «τοποθέτηση προϊόντος»,αλλά αποτελούν αυθόρμητες αξιολογήσεις μου•φταίει που σήμερα είμαι από το πρωΐ με θετική διάθεσηεπειδή ξύπνησα... το μεσημέρι).* Εν’ πάση περιπτώσει,για να φύγουμε από το χιούμορ και να κάνουμε και λίγο χιούμορ,ο Αλέξανδρος και η Νατάσα-οι οποίοι σύντομα θα κυκλοφορήσουν σε ταινία, σε κόμικ, σε βιβλίοκαι σε είδη προικός (ενώ φοριούνται ήδη στο δεξί, σαν κόσμημα)-παραβρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής, σε γκαλά μπαλέτου•η Ερμαφρόδιτη Θεά τού Θεάματος φορούσε ρούχααπολύτως ταιριαστά με την περίσταση•ειδικά το μπλουζάκι της με το επώνυμο «Jordan» και το νούμερο «23»,ένωσε με τον ιδανικότερο τρόπο το Μπάσκετ με το Μπαλέτο(διόλου τυχαίο που και οι δύο λέξεις αρχίζουν από «μπα»,αλλά πού να τις καταλάβετε εσείς οι στούρνοιαυτές τις ασύλληπτες σημειολογίες...)!* Έτσι όπως πάει το πράγμα,δεν θα ξαφνιαστούμε αν δούμε τον Αλέξανδρονα κάνει «parkour» στη Σαντορίνη,φορώντας ανάποδα τζόκεϊ που θα γράφει «Thug Life»και να αφιερώνει τις επικίνδυνες φιγούρες στην αγαπημένη του...*** Την ίδια ώρα στη Λιμνούπολη,η Εύη Βατίδου βρέθηκε σε κοσμική εκδήλωσηκαι οι ρεπόρτερς έσπευσαν να μάθουν αυτά που ήδη ξέρουμε όλοι•η Ανακύκλωση, άλλωστε,είναι ιδανική μέθοδος δημιουργίας ειδήσεων,αλλά και διαιώνισης τής δημοσιότητας.* Όμως,παρ’ ότι η μελαχρινή «κουγιοβόμβα» έδειξε να δυσανασχετείμε τις ερωτήσεις που τής υποβάλλονταν,δεν σηκώθηκε να φύγει(διότι, ως γνωστόν,το Μικρόφωνο και η Κάμερα είναι δύο σατανικά εργαλεία αλειμμένα με μέλι).* Αντί να αποχωρήσει, λοιπόν,και μ’ αυτόν τον τρόπο να προστατέψει την προσωπική της ζωήαπό τη μιντιακή αδιακρισία,παρέμεινε και επιτέθηκε στα «κανάλια» με την εξής φράση..:«Γιατί η δική μου η ζωή να είναι προς πώληση και να βγάζετε λεφτά εσείς;».* Ωπ, κυρία Βατίδου, σε τσάκωσα•για πέρνα τώρα από το ταμείο τού «Υπο-Κοσμικού»να πλερώσεις για αυτό που είπες...* Για να αναλύσουμε τι ακριβώς είπεη πάλαι ποτέ εμπνεύστρια τής επικής απορίας «Πώς παίρνουν το “100”;».* Η τοποθέτησή της χωρίζεται σε δύο σκέλη• ιδού το πρώτο..:«Γιατί η δική μου η ζωή να είναι προς πώληση;».Αυτό το σκέλος είναι το υγιές κομμάτι•το πρόβλημα είναι ότι η κυρία Βατίδου δεν σταμάτησε σε αυτό•αν το είχε πράξει, θα την εξεθείαζα.* Όμως, το εσυνέχισε..:«(Γιατί η δική μου η ζωή να είναι προς πώληση)και να βγάζετε λεφτά εσείς;».* Εδώ, λοιπόν, είναι ο πυρήνας τού προβλήματος•η Εύη Βατίδου δεν ενοχλείται για την πώληση τής ζωής της,αλλά επειδή προσπορίζονται κέρδη και άλλοι άνθρωποι.Δεν θα τής καταλογίσω χυδαιότητα όσον αφορά στο αξιακό της σύστημα,διότι αυτό θα αποτελούσεμία υπερβατική (έως και υπερβατιδική) δίκη προθέσεων εκ’ μέρους μου•τής καταλογίζω, όμως, χυδαιότητα στη διατύπωση.* Πρόκειται για απολύτως άστοχη τοποθέτηση,από την οποία εκπορεύονται φτηνιάρικα μηνύματα•και, σ’ αυτό το σημείο θα τονίσω κάτι που αξιολογώ ως εξόχως σημαντικό.* Η Δημοσιότητα έχει καλό και κακό πρόσωπο• θετικό και αρνητικό.Οι τρόποι και οι χειρισμοί με τούς οποίους θα αξιοποιηθεί η Δημοσιότητα,ποικίλλουν ανάλογα με το εκάστοτε «δημόσιο πρόσωπο».Αν δεν θέλεις να σε ρωτάνε για την προσωπική σου ζωήκαι να ασχολούνται με αυτήν,είναι βέβαιο ότι υπάρχουν απολύτως πειστικέςκαι δοκιμασμένες νόμιμες μέθοδοι για να σταματήσουν να το πράττουν.Όμως,αυτές οι μέθοδοι είναι αντιδημοφιλείς,ακριβώς επειδή θα περιορίσουν ή θα απαλείψουν το Ζητούμενο.Και ποιο είναι, είπαμε, το Ζητούμενο..; Η Δημοσιότητα.* Όπερ μεθερμηνευόμενον, ακολουθείται το γνωστό κολπάκι•ενοχλούμαι μεν από τις αδιάκριτες ερωτήσεις,αλλά παραμένω μπαστακωμένος μπροστά στους αδιάκριτους.Α, ρε Γουόρχολ, πόσο προφήτης ήσουν..!!!*** Πάμε και στον ΑΝΤ1,ο οποίος αγκομαχώντας προσπαθεί να ανεβεί τον «Γολγοθά»που λέγεται «πίνακας τηλεθέασης».* Θεωρώ εκ’ των ων ουκ άνευ βέβαιο,ότι ο σταθμός θα εφαρμόσει κατά το επόμενο διάστημαμία εξαιρετικά επιθετική πολιτική,προκειμένου να ανακτήσει την υψηλή θέση τού παρελθόντος.* Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής τής τάσης,είναι και το πρόσφατο ξεκαρδιστικό σποτάκιπου έβγαλε ο σταθμός για το «Dancing With The Stars».* Δύο ηλικιωμένες γυναίκες είναι αραχτές στο σαλόνι τους και συζητούν.Σάς παραθέτω αυτούσιο τον διάλογό τους..:- Βλέπω τα χορευτικά που κάνουν’ στο «Dancing With The Stars»και δεν το πιστεύω.- Μωρέ,ας μού δίναν’ εμένα έναν τέτοιο καλογυμνασμένο καβαλιέρο να με προπονήσεικαι θα σού έλεγα εγώ τι μπορεί να κάνει η φιλενάδα σου...- Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι θα έπαιρνες δέκα.- Και λίγους λες...* Χαχαχαχαχα, κλαίω με την ατάκα. «Και λίγους λες...»!Μιλάμε ότι έχουν λαλήσει εκεί στον ΑΝΤ1•αυτό κάποιες φορές είναι καλό,διότι σε απομακρύνει από τα μέχρι πρότινος στερεότυπά σου,ενώ συνάμα σε προικίζει και με άγνοια κινδύνου.Εν’ κατακλείδι,χίλιες φορές ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στην Τρέλα και στην Αποδόμηση,παρά ένα συνονθύλευμα σοβαροφάνειαςκαι ανέμπνευστων συντηρητικών επιλογών.* Φυσικά, η επιθετική πολιτική στην οποία αναφέρθηκα,θα εκφραστεί σίγουρα και μέσα από το επερχόμενο «The Game Of Love»(το οποίο, ειρήσθω εν’ παρόδω,είναι -σε επίπεδο concept-πολύ πιο σκληροπυρηνικό από το «Power Of Love»).Το εν’ λόγω ριάλιτι θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Τετάρτηστις 9 το βράδυ,οπότε,καταλαβαίνετε τι πανηγύρι θα στηθεί στις οθόνες μας και στα «social media».* Βεβαίως, εδώ να επισημάνω και την παράπλευρη απώλεια,καθώς το «Hell’s Kitchen» θα χάσει τη μία από τις δύο ημέρες προβολής τουκαι πλέον θα παίζεται μόνο Κυριακή•μέχρι να φτάσει ο καιρός που δεν θα παίζεται καν,και η Ελλάδα θα χάσει αυτό το τεράστιο ταλέντο,τουν Γιώργου απ’ τη Λαμία(τουν ουποίου η στήλιη στηρίζ’ μι ούλις τις τσ’ δ’νάμεις).*** Αυτά τα ολίγα, αυτά τα πολλά...* Φεύγω για να σάς λείψωκαι θα επιστρέψω για να μη σάς λείπω...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες αύριον τα σπουδαιότερα...*** Τα λέμε αύριο...