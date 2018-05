«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Φίλες και Φίλοι,αν αγγίξει ο Μίδας τη Μαρίνα Πατούλη,δεν θα γίνει χρυσή, διότι είναι ήδη.Αν αγγίξει ο Μίδας τη Μαρίνα Πατούλη, θα γίνει χρυσός ο Μίδας!* Η υπέρλαμπρη Μαρίνα,αυτή η Θεά τού Μπαρόκ,αυτή η ορκισμένη εχθρός τού Ροκοκό,εμφανίστηκε το Σάββατο στη σατιρική σειρά τού Λάκη Λαζόπουλουκαι συγκεκριμένα στην ενότητα με το κομμωτήριο.* Χαμογελαστή, ακομπλεξάριστη,συμμετείχε με αυτοσαρκαστική διάθεσησε ένα σκετσάκι που είχε ως στόχο την ίδια•βέβαια, θα περιμέναμε να ήταν μεγαλύτερη η παρουσία της,καθώς διήρκησε συνολικώς μόνο τριάμισι λεπτά.Ρε Λάκη, δεν χορταίνεται η λατρεμένη «Πατούλαινα» με τόσο λίγο•είναι σαν να κάθεσαι να δεις τον τελικό τού Τσάμπιονς Λιγκκαι αντί για πίτσες να τρώς ένα γιαουρτάκι.Ο λαός απαιτεί την Πατούλη στην Τι-Βι.* Εννοείται ότι μετά το «guest» τής Μαρίνας,οι «Δέκα Μικροί Μήτσοι» μετατιτλίζονται σε «Δέκα Χρυσοί Μήτσοι»!*** Πάμε και στο «Dancing With The Stars»,το οποίο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.Τι είπατε; Νομίζατε ότι έχει τελειώσει εδώ και μήνες;Εμ,αυτά γίνονται όταν βάζεις στην κριτική επιτροπήτον κυρ-Γιώργη τον κυρ-Λιάγκα•κάπως έτσι φτάνει το show που άλλοτε εγνώριζε μεγάλες πιένες,φέτος να ανταγωνίζεται με τη «Μάγια τη Μέλισσα».* Εν’ πάση περιπτώσει,νικητής αναδείχθηκε ο τραγουδιστής Λεωνίδας Κακουριώτης,ο οποίος αναμετρήθηκε στον τελικόμε την πάλαι ποτέ μισητή για τούς τηλεθεατές Ευρυδίκη Βαλαβάνη.* Πριν πω αυτά που έχω να πω, θα πω κάτι άλλο...(σάς θάμπωσα με την ευγλωττία μου, έτσι;)* Λοιπόν,επειδή βρισκόμαστε στην αρχή τής εβδομάδαςκαι είναι καλό κάθε αρχή να συνοδεύεται από μία αίσθηση γενναιοδωρίας,πάρτε δωρεάν ένα μαθηματάκι τής Τηλεοπτικής Γλώσσας των Σωμάτων.* Έχει φτάσει η ώρα τής ανακοίνωσης τού τελικού αποτελέσματοςκαι η Ευαγγελία Αραβανή προβαίνει στην κλασική επιμήκυνση τής αγωνίας..:«Το ζευγάρι που ο κόσμος επέλεξε να κερδίσει το “Dancing With The Stars”,είναι...»(η κάμερα δείχνει πρώτα τον Λεωνίδα Κακουριώτηκαι τη ντάμα του Νικολέτα Μαυρίδη)«Οι νικητές τού “Dancing With The Stars” είναι...»(η κάμερα δείχνει πρώτα τον Λεωνίδα Κακουριώτηκαι τη ντάμα του Νικολέτα Μαυρίδη)«Οι μεγάλοι νικητές τού “Dancing With The Stars” για φέτος είναι...»(η Ευαγγελία Αραβανή στρέφει το βλέμμα της -και τι βλέμμα!-πρώτα προς τη μεριά τού Λεωνίδα Κακουριώτηκαι τής ντάμας του Νικολέτας Μαυρίδη)* Και έρχεται η ανακοίνωση..:«Οι μεγάλοι νικητές τού “Dancing With The Stars”είναι ο Βαγγέλης και η Νικολέτα...»!* Όποιος γνωρίζει την Ψυχολογία τής Μάζας,ήξερε ήδη ποιο ζευγάρι είχε νικήσει•οι άνθρωποι στρέφουν ΠΑΝΤΑ το βλέμμα τους προς τον Νικητή•είναι αυθόρμητη και αντανακλαστική κίνησηπου πηγάζει από τη φυσική ροπή που έχει κάθε έμβιο ον προς την Εξουσία.*** Και τώρα,θα μιλήσουμε για δύο συμμετέχουσες στο «Dancing With The Stars»,οι οποίες έχουν ως κοινό τους σημείο (με τον δικό της τρόπο η καθεμία)το περυσινό «Survivor».* Θα ξεκινήσω με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη...Με δεδομένο ότι έχω πολυετή και βαθιά εμπειρία στον Αθλητισμό,ως αθλητική ρεπόρτερ η Ευρυδίκηουδέποτε με έπεισε για τη δημοσιογραφική επάρκειά της•όταν, μάλιστα, συμμετείχε στο ριάλιτι επιβίωσης τού «Σκάϊ»,η απαξίωση ήρθε εύκολα.* Μία κοπέλα με τατουάζ που παρέπεμπαν σε ξεπεσμένο λοστρόμο,ένα κορίτσι που είχε εύκολη τη γκρίνια(ποιος μπορεί να ξεχάσει την «ιστορική» μομφή προς τον Ντάνο,ο οποίος σύμφωνα με τη Βαλαβάνη είχε ηγετικές τάσειςπου τεκμηριώνονταν από το γεγονός ότι «Μπαίνει πρώτος στη βάρκα...»).* Θεωρήθηκε ραδιούργα, δολοπλόκος, κλικαδόρισσα.«Ευρυφίδι» την ανέβαζαν, «Βλαχαβάνη» την κατέβαζαν.Τα σχόλια που γίνονταν -εν’ τη απουσία της-στον λογαριασμό της στο «Instagram»,έφταναν σε λεκτική βαρβαρότητακαι είχαν φέρει την οικογένειά της σε οδυνηρή θέση.* Το «Survivor» ολοκληρώθηκεκαι σιγά-σιγά η Ευρυδίκη βρήκε τον δρόμο τηςκαι τις χαμένες ισορροπίες της•από τη μία,η συμμετοχή της στην απογευματινή εκπομπή «Εδώ Survivor»•από την άλλη,ο έρωτάς της με τον πρώην συμπαίκτη της και νυν συν-πανελίστα της,τον Κωνσταντίνο.* Ο Βασάλος και η Βαλαβάνη είναι αναμφίβολα ένα ταιριαστό ζευγάρικαι όχι κατά συνθήκην ερωτευμένοιπρος χάριν ενός μακρόπνοου μιντιακού concept.Είναι εμφανέςότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν ενώσει τις ζωές τους επειδή γουστάρονται•αναμφίβολα η Τηλεόραση έχει μεγεθυντικές ιδιότητες,αλλά ο Κωνσταντίνος και η Ευρυδίκη είναι μαζίεπειδή έτσι τούς ορίστηκε από τη μοίρα τους•ακόμη κι αν χωρίσουν, δεν θα αλληλοξεχαστούν.* Η Ευρυδίκη, λοιπόν,έκανε το βήμα παραπάνωμε τη συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars».Εκεί ο κόσμος είχε την ευκαιρία να εκτιμήσει τις ικανότητές της,τη μαχητικότητά της, την αγωνιστικότητά της, την ανταγωνιστικότητά της,αλλά και το χιούμορ της, τον αυτοσαρκασμό τηςκαι την κωμική σεξουαλικότητά της.Τώρα πια το «hating» που εβίωσε,είναι -όσο κι αν φαντάζει αντιφατικό- μία γλυκιά ανάμνηση.Ακριβώς επειδή δεν εσυνέχισε να υφίσταται ως κατάσταση,αλλά έδωσε τη θέση του στην Αποδοχή και στη Συμπάθεια.* Όσο εύκολο είναι να σε αντιπαθήσει ο Τηλεθεατής,άλλο τόσο εύκολο είναι να ανασκευάσει και να σε συμπαθήσει•από μία στιγμή, από μία λεπτομέρεια...(όπως, βεβαίως, ισχύει και το αντίστροφο)*** Πάμε και στην Όλγα Πηλιάκη,για την οποία έχω να μιλήσω με διθυραμβικά λόγια...Η Όλγα είναι η σύντροφος τού Στέλιου Χανταμπάκη,ο οποίος υπήρξε -όπως και η Βαλαβάνη- ένα απεχθές πρόσωπογια τον κόσμο που έβλεπε το «Survivor».* Έτσι,αυτή η γυναίκα βρέθηκε αδίκως στο «μάτι τού κυκλώνα»και έγινε κυματοθραύστης οξύτατων επικρίσεωνπου συμπεριλάμβαναν άκριτα και την ίδια.* Η αθλήτρια τής Γυμναστικής με τις διεθνείς διακρίσειςκαι τη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες,ανέλαβε το δύσκολο έργο να ανασκευάσει τις δημόσιες εντυπώσειςκαι για λογαριασμό τού άντρα της.Ούσα εμφανίσιμη, με σωστή εκφορά λόγου, με μετρημένη συμπεριφοράκαι διαθέτουσα συγκροτημένη προσωπικότητα,έγινε γρήγορα στόχος για τα media•κάπως έπρεπε να αξιοποιηθούν οι «haters» τού Στέλιου Χανταμπάκη.Έτσι, έγινε στην Όλγα Πηλιάκη πρόταση να συμμετάσχει στο «Nomads».* Όλοι ήταν ακροβολισμένοι και έτοιμοι να πουν τα χειρότερα,να κοροϊδέψουν, να ειρωνευτούν, να λοιδωρήσουν•η «Χανταμπάκαινα» ήταν εδώ για να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση.* Όμως, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.Η Όλγα δεν ήταν ξινή,αλλά απλώς μία γυναίκα που είχε βρεθεί σε θέση άμυνας.Η Όλγα δεν ήταν σνομπ,αλλά απλώς συνεσταλμένη, μαζεμένη και φοβισμένη.Στο «Nomads» ήταν φόβητρο, έπαιρνε συνεχώς νίκες,δεν βαρυγγωμούσε, είχε βαθιά ανεπτυγμένη την αίσθηση τού σεβασμού.Απεχώρησε για λόγους που άπτονταν τής ανάγκης τηςνα βρισκόταν γρήγορα κοντά στην οικογένειά της,αλλά η αρχή για οριστική ανασκευή των εντυπώσεων είχε γίνει.* Έτσι, ήρθε το «Dancing With The Stars» να αναδείξει σε απόλυτο βαθμό,ότι η Όλγα Πηλιάκη είναι μία ξεχωριστή γυναίκα.Δεν είναι η πιο όμορφη, δεν είναι η πιο καλλίγραμμη, δεν είναι η πιο μοιραία•συνάμα, όμως, είναι όλα αυτά.Είναι μία μαγνητική γυναίκα• μία σταρ!* Η ίδια φαίνεται ότι έχει επιλέξεινα είναι σταρ με περιορισμένο «target group»•συγκεκριμένα,όλη η στάση τής Πηλιάκη δείχνειότι το «target group» της είναι η οικογένειά της.Χωρίς να απαρνιέται τη γυναικεία της φύση και τη σεξουαλικότητά της,η Όλγα παραπέμπει και με το φυζίκ της σε γυναίκες παλαιάς κοπής•από εκείνες που είναι ικανές να κρατήσουν ένα σπίτι•ψηλόλιγνη, με νευρώδη χέρια, με εσωτερική δύναμη, με πείσμα, με τσαγανό.* Προσωπικά,ουδέποτε θα ξεχάσω τη σκηνή όπου μόλις έχει χορέψεικαι εισβάλλει στη σκηνή το αγοράκι της,κρεμιέται από πάνω τηςκαι -κόντρα σε κάθε τηλεοπτική συμβατικότητα-αρνείται να ξεκολλήσει από τη μαμά του.Αυτή,λαχανιασμένη από την έντονη προσπάθεια που έχει καταβάλει στον χορό,δεν πτοείται.Παίρνει το παιδί της αγκαλιάκαι ανεβαίνει υπερήφανα τη μεγάλη σκάλαπου οδηγεί στο stage για να ακούσει τη βαθμολογία της.Όμως, με την υπέροχη κίνησή της έχει βαθμολογηθεί ήδη.Όλγα Πηλιάκη, η βαθμολογία σου είναι «Άριστα»!* Φεύγω για να σάς λείψωκαι θα επιστρέψω για να μη σάς λείπω...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες αύριον τα σπουδαιότερα...*** Τα λέμε αύριο...