«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Φίλες και Φίλοι, τέλος το «YouPorn»•όλες και όλοι στο «The Game Of Love»,διότι η Ακολασία θέλει Συναίσθημα...(Ελλάδα είσαι)* Το «The Game Of Love» εξεκίνησε χθεςκαι αν μού ζητούσατε να το περιγράψω,θα το έπραττα με τη φράση..:«Από πού ν’ αρχίσω και πού να τελειώσουμε...».* Πριν όμως κάνω μία συνολική τοποθέτηση για το concept,να αναφερθώ στη χθεσινή πρεμιέρα•αν καθόμασταν να σχολιάσουμε κάθε στιγμή τού επεισοδίου,θα φτάναμε σε ένα συγγραφικό έργοπου θα είχε την έκταση τής «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα»•πολύ υλικό, ρε παιδί μου.* Και, τι αντιφατικό,παρ’ ότι το συγκεκριμένο ριάλιτιέχει ως κεντρική του ιδέα την Αγάπη, τον Έρωτα(οι αγγλόφωνοι δεν διαχωρίζουν τις δύο έννοιεςκαι έχουν μία λέξη στην τιμή των δύο),το υλικό που προκύπτει από το «The Game Of Love»έχει ως βασικό συστατικό του τη Σάτιρα.Μούσκουλα, Σιλικόνες, Οπίσθια,σε αγαστή συνεργασία με τη Φαιδρότητα, τη Γελοιότητα, την Αποδόμηση.*** Κάθισα, που λέτε, να παρακολουθήσω το νέο εγχείρημα τού ΑΝΤ1,και ήταν τόσα πολλά τα σημεία που προκαλούσαν το γέλιο και τον καγχασμό,που έφτασα να μού θυμίζω κάτι θειάδες που βλέπουν «μεξικάνικα»και πιάνουν διάλογο με τούς πρωταγωνιστές.Ας πάρουμε μία γεύση από τις πρώτες στιγμές τού «G(ame) O(f) L(ove)»που στο «τσακ» δεν έχει τα ίδια αρχικά με το «Game Of Thrones»,αλλά ως «G.O.L.» φιλοδοξεί να παίξει καλύτερη μπάλα στις τηλεθεάσεις(σα να λέμε ότι ο Κουτσιανικούλης είναι ο νέος «Μέσι»).* Ο Χάρης Χριστόπουλος φτάνει εξ’ ουρανού με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο.Προσγειώνεται στο γρασίδι τού υπερπολυτελούς ξενοδοχείουστο οποίο γίνονται τα γυρίσματακαι ξεστομίζει με στόμφο το σλόγκαν τού ριάλιτι..:«Ο Έρωτας κρύβεται στα πιο απίθανα σημεία.“The Game Of Love”: Ένα παιχνίδι, καμία σχέση.».* Αμέσως μετά, γνωρίζουμε τα ζευγάρια και τούς-τις «singles»:Γιάννης και Μικαέλα,Παναγιώτης Μ. και Στεφανία,Δημήτρης και Αγγελική,Παναγιώτης Π. και Στέλλα,και επίσης, Άννυ, Σωτήρης, Νάνσυ, Βασίλης, Μαρίνα, Μάνος.* Ο παρουσιαστής μάς ενημερώνειότι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσεςθα προσπαθήσουν να κατακτήσουν το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρών,ενώ μαθαίνουμε και ότι η δοκιμασία τους θα διαρκέσει 33 μέρες(προφανώς,επειδή η εκπομπή θα προάγει τα χριστιανικά ιδεώδη όπως είναι η Οικογένεια,γι’ αυτό και οι μέρες είναι όσες τα χρόνια που έζησε ο Χριστός).* Και τώρα είναι η ώρα να γνωρίσουμε τα «ζευγάρια»,μέσα από ένα σύντομο αλλά περιεκτικό βίντεο...*** Γιάννης και Μικαέλα* Αφού βλέπουμε τον Γιάννη να χουφτώνει τα οπίσθια τής κοπέλας τουκαι να παίζουν οι δυο τους ανέμελα στο νερό,μεταφερόμαστε στο δωμάτιό τουςτη βραδιά πριν αποχωριστούνε μεταξύ τους.Εκεί η Μικαέλα φοράει ένα σέξι νυχτικό και ακολουθεί ο εξής διάλογος:- Να σε ρωτήσω κάτι; Πειράζει να πάω έτσι;- Δεν πειράζει όπως και να πας εσύ...- Ναι; Μα είναι νυχτικό...- Δεν πειράζει, σ’ εμπιστεύομαι...(πώς λέμε..:- Αγάπη μου, σε πειράζει που έχω πάει με όλους τούς γείτονες;- Δεν πειράζει, σ’ εμπιστεύομαι...)!* Κατόπιν, η Μικαέλα πετάει τρελή ατάκα..:«Όταν βγήκα απ’ το μπάνιο και τον είδα να ετοιμάζεται,η αλήθεια είναι ότι ζήλεψα λίγο.Τον είδα... ωραίο!».* Η Μικαέλα είδε ωραίον τον Γιάννη•εντάξει, κι εγώ μια φορά που πήρα ένα «L.S.D.», είδα τον Χριστό φαντάρο.Πάντως, για να μην είμαστε ζηλόφθονα αρσενικά,πράγματι, βλέπεις τον Γιάννη και λες«Πωωω, δες έναν ωραίο άντρα. Ίδιος ο... Τζον Κλούνι!».*** Παναγιώτης και Στεφανία (παντρεμένοι)* Η Στεφανία εξομολογείται μία τάση τού αντρούλη της..:«Πάντα φλερτάρει ο Παναγιώτης.Έχω συνηθίσει...Ακόμα κι όταν είμαστε στη σειρά στο σούπερ-μάρκετ,μπορεί να μιλήσει με κάποια κοπέλα• έτσι, στο άσχετο...Οπότε, δεν έχω πρόβλημα μ’ αυτό πιστεύω...»* Τι έχει να πει κι ο Παναγιώτης περί αυτών;«Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, αλλά σίγουρα με εμπιστεύεται και η Στεφανία.Το βλέπω στα μάτια της κάθε φορά που με κοιτάει.Δεν έχω δώσει και το δικαίωμα ποτέ στο παρελθόν, ώστε να γίνει κάτι.Δεν ξέρω... Θα δείξει το παιχνίδι...».* Ε, ναι, μωρέ, ο Παναγιώτης δεν έχει δώσει δικαίωμα στο παρελθόν.Εκτός από το γεγονός ότι φλερτάρει στο σούπερ-μάρκετακόμα και τις γριές που έχουν πάει να πάρουν ένα γιαουρτάκι,εκτός από το γεγονός ότι πηδάει μέχρι και τις ταμίες τού σούπερ-μάρκετενώ ο κόσμος περιμένει στην ουρά για να πληρώσει,κατά τ’ άλλα είναι τύπος και υπογραμμός.*** Δημήτρης και Αγγελική* Αν είστε τίποτα ρουτινιάρικα και συμβατικά άτομαπου κάνετε γνωριμίες μόνο σε κάνα κλαμπ ή σε καμιά καφετερία,κάντε μόκο μπροστά σε αυτό το καινοτόμο ζευγάρι.Ο Δημήτρης μάς εξηγεί το «γιατί»:«Πρωτογνωριστήκαμε σε κηδεία.Δεν συνηθίζεται, αν και έχω ακούσει ότι είναι οι καλύτερες γνωριμίες.».(Μόνο «καλύτερες»; Αιώνιες.)* Στη συνέχεια, η Αγγελική βάζει τούς δικούς της κανόνες στο παιχνίδι..:«Γενικά, εγώ δεν θέλω ούτε να μ’ αγγίξει κάποιος, ούτε να μ’ ακουμπήσει.».(Χαχαχα, η Αγγελική δεν είναι ούτε για το «Ρουκ-Ζουκ».Ακόμα κι εκεί, κάποιος σ’ ακουμπάει στην πλάτη για να γυρίσεις...)* Στις αναστολές της βάζει φρένο ο «καλός» της..:- Ε, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχουμε μπει στο παιχνίδι, θα φλερτάρεις.Εννοείται ότι θα φλερτάρεις.- Ωραία. Εμένα το μέτρο μου είναι μέχρι μια αγκαλιά και ένα φιλί. Μέχρι εκεί.(πώς λέμε «Αχ, Γιώργο, όχι τόσο βαθιά. Είμαι παντρεμένη...»!)* Όμως, το τελειωτικό χτύπημα έρχεται από την Αγγελική αμέσως μετά..:«Κι οι δύο μπορούμε να φλερτάρουμε.Διότι είμαστε κι οι δύο πολύ όμορφοι άνθρωποι...».* Ρε παιδιά,πού τούς πουλάνε αυτούς τούς... «συμμορφωτικούς καθρέφτες»που σε παραμορφώνουν προς το καλύτερο;*** Παναγιώτης και Στέλλα* Η Στέλλα τοποθετείται για το πάντοτε επίμαχο θέμα τής Ερωτικής Ζήλιας:«Αν δω το οτιδήποτε περίεργο μέσ’ στο παιχνίδι και τον κοιτάζει μία επίμονα,θα επέμβω με μία ματιά.Έχω σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη ζήλια.Αυτό που μπορεί να με κάνει να ζηλέψω,είναι ακόμα και να τον αγγίξει κάποια τον Παναγιώτη.».Κι ο Παναγιώτης συμπληρώνει..:«Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς.Θα δοκιμάσουμε τη σχέση μας...Θα δούμε πόσο δυνατή μπορεί να είναι...Έχουμε θέσει κάποια όρια...Στην έσχατη, άμα δούμε ότι τα περιθώρια δεν πάνε άλλο,ένα φιλί πεταχτό, όχι ρουφηχτό...».* Ετοιμαστείτε να σκάσουμε όλοι μαζί στα γέλια...Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία που διέρρευσε πριν καν ξεκινήσει το ριάλιτι,όπου ο Παναγιώτης με τη «single» Νάνσυ αγγίζονται διακριτικάώστε να μη ζηλέψει και η Στέλλα(η οποία κρατάει μαχαίρικαι είναι ικανή να στείλει τον Παναγιώτη για... χόρτα).*** Αυτά τα ολίγα για τα πολλά που είδαμε (και είμαστ’ ακόμα στην αρχή).Πάμε, λοιπόν, να δούμε το θέμα και μιντιακώς και κοινωνιολογικώς...* Είναι εκ’ των ων ουκ άνευ βέβαιο,ότι το «The Game Of Love» είναι μία εκπομπήπου θα τη μνημονεύουμε ακόμη και μετά από πολλά χρόνιαως ένα από τα «σήματα-κατατεθέντα» τής τηλεοπτικής κατάντιαςκαι ως ξεμπρόστιασμα μίας νεοελληνικής κοινωνίας,η οποία ουδέποτε έπαψε να είναι βαθιά συντηρητική, συμπλεγματική,στερημένη και -συνεπακολούθως- διψασμένη για ασυδοσία.* Πρόκειται δίχως άλλο για ένα εξαιρετικά σκληρό ριάλιτι,που θέτει τις σύγχρονες σχέσειςστις βάσεις που διεθνώς έχουν μπει εδώ και πολλά χρόνιαμε σαφέστατη συνεισφορά των Media.Το «The Game Of Love» εκήρυξε μετά πάσης επισημότητοςτον ερχομό τού φαινομένου των «Swingers» στην Ελλάδα•όχι ότι έως τώρα δεν γίνεται το «πατείς με, πατώ σε»,αλλά πλέον μπήκε και η σφραγίδα.* Χθες είχαμε τα τηλεοπτικά εγκαίνια τού «Swinging»και κόπηκε πανηγυρικά η κόκκινη κορδέλα(και στα δικά μας οι λέφτεροι)!* Επί τού Πιεστηρίου:Βάζω στοίχημα ό,τι γουστάρετε,πως τουλάχιστον ένα άτομο ή ζευγάρι από το συγκεκριμένο ριάλιτιθα παίξει στο μέλλον σε ταινία τού Σειρηνάκη.Εδώ θα ’μαστε και θα το δούμε...* Φεύγω για να σάς λείψωκαι θα επιστρέψω για να μη σάς λείπω...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες αύριον τα σπουδαιότερα...*** Τα λέμε αύριο...