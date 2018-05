«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Φίλες και Φίλοι,αν δείτε ένα μπλε χέρι να ίπταται μόνο του χωρίς τον κάτοχό του,δεν είναι κάποια παράπλευρη απώλεια τού «Σούπερμαν»στη μάχη με τούς εχθρούς του,αλλά το πλάνο που έχει χάσει ο σκηνοθέτης τής «Γιουροβίζιον»και τριγυρνάει στοιχειωμένο στον Χωρο-Χρόνο.* Η Γιάννα Τερζή δεν κατέφερε να προκριθεί στον τελικότής πιο... εμπριμέ διοργάνωσης παγκοσμίως,καθώς το «Όνειρό μου» αποδείχθηκεότι ήταν ένα τραγούδι ικανό μόνο για εσωτερική κατανάλωσηκαι για να αντιπροσωπεύσει την ατολμίαπου εδώ και χρόνια χαρακτηρίζει την Ε.Ρ.Τ..Επιτέλους,οι ιθύνοντες τής Δημόσιας Τηλεόρασης οφείλουν να συνειδητοποιήσουνότι η Κουλτούρα πρέπει να προστατεύει τον ίδιο της τον εαυτόκαι να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.* Δεν γίνεται από την πάλαι ποτέ εμβληματική Δάφνη Μπόκοταή τον Γιώργο Καπουτζίδη,να φτάνουμε σε μετάδοση με τον Αλέξανδρο-Ρωμανό Λιζάρδο(εννοείται ότι δεν κρίνω την κινηματογραφικήκαι επαγγελματική επάρκεια τού συγκεκριμένου ανθρώπου,παρά μόνον σημειολογώ πάνω στα αντιφατικά δεδομένα).Μόνο που μαθαίνειςότι μία εκδήλωση θα μεταδοθεί από τον Αλέξανδρο-Ρωμανό Λιζάρδο,φοράς σμόκιν•λες μέσα σου «Με τέτοιο ονοματεπώνυμο που έχει ο τύπος,κάτσε να φορέσω κάτι επίσημο για να μην τον προσβάλλω...».* Επίσης,δεν μπόρεσα να καταλάβω όλον αυτόν τον μικροαστικό θόρυβοκαι τον τζούφιο τζερτζελέ που έκανε η ελληνική αποστολή,γύρω από το ψευτο-εύρημα με το «μπλε χέρι».Θα το πω ωμά..: Σιγά τη μπούρδα.Και ξαναλέω γιατί δεν χόρτασα..: Σιγά τη μπούρδα.* Το συγκεκριμένο τραγούδιδεν εταίριαζε με το concept τής «Γιουροβίζιον»και αυτή η εμμονή με το «μπλε χέρι» ήταν ομολογία αδυναμίαςκαι όχι μία αξιοσέβαστη διεκδίκηση τής τελειότητας.* Απ’ την άλλη,η γυναίκα με την αλβανική καταγωγή,η πολιτογραφημένη Ελληνίδα,η τραγουδίστρια που φέτος εκπροσωπεί την Κύπρο,η... τριεθνής Ελένη Φουρέϊρα,ΕΣΚΙΣΕ.* Δυναμίτης η ίδια, δυναμίτης και το «Fuego».Μιλάμε για τραγούδι που μπορεί άνετα να κάνει διεθνή καριέρα(ιδίως στις χώρες με λάτιν παράδοση)και δύναται να εκτοξεύσει τη Φουρέϊρα,η οποία-παρ’ ότι κατά το τελευταίο διάστημα ετράβηξε αρνητική δημοσιότητα-έχει κατορθώσει να κερδίσει τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της.Ήδη η Κύπρος είναι από τα φαβορί για την πρωτιά,την ώρα που η χώρα μας απέτυχε για μία ακόμη χρονιά παταγωδώς(τής κοντής συμμετοχής τής φταίει το «μπλε χέρι»).* Κλείνοντας για σήμερα τις αναφορές στο «εμπριμέ πανηγυράκι»,να κάνω ειδική μνεία στην εκκεντρική συμμετοχή τού Ισραήλ.Βρέθηκε, λοιπόν, η σωσίας τής Σοφίας Βογιατζάκη•ονομάζεται Νέτα Μπαρζιλάϊκαι ήδη βρίσκεται στην κορυφή των στοιχημάτωνμε το ιδαίτερο τραγούδι «Toy» και με τη σκηνική της παρουσία...* Αν είχαμε χιούμορ, θα είχαμε στείλει τη Βογιατζάκη στον διαγωνισμό•ένα club-mix ως επένδυση στο μακρόσυρτο γέλιο τηςκαι η νίκη θα ήταν εξασφαλισμένη.Φαντάζεστε επί τρία λεπτά να ακουγόταν η ασταμάτητη χαχανοτσιρίδα της;Ποια χώρα δεν θα μάς έδινε το «δωδεκάρι»;Ποια χώρα δεν θα έδινε την υψηλότερη βαθμολογίασε ένα «μουσικό αέριο γέλιου»;Όλα εγώ πχια;* Α..., και τώρα που ζεστάθηκα κι άρχισα να εμπνέομαι κονσεπτιέρες,εντόπισα στα λεγόμενά μου κι έναν δυνατό τίτλο για σίριαλ:«Η Σωσίας τής Σοφίας»!* Τι λέτε;Κάνει και ομοιοκαταληξία,εκπέμπει και μυστήριο(καθώς, όπου «σωσίας», όλο και παίζει κάποιο εγκληματάκι).Ε; Δεν είναι πολύ δυνατή ιδέα;Μπράβο που το παραδέχεστε...* Και επειδή είμαι πολύ ευχαριστημένος από εσάς,θυμήθηκα το γνωστικό λειτούργημα που επιτελεί η στήληκαι θα σάς πω -ως bonus-πώς προέκυψε η σημερινή έννοια τής λέξης «σωσίας».Ακούστε εδώ πράματα και θάματα...* Ο πιο εμβληματικός ήρωας τής Ελληνικής Μυθολογίας, ο Ηρακλής,ήταν -ως γνωστόν- ημίθεος.Ξέρετε από πού ήντλησε τη θεϊκή πλευρά τής υπόστασής του;(πού να ξέρετε τέτοια κουτορνίθια που ’στε•μόνο για να βλέπετε καμιά Στέλλα Μιζεράκη είστε).* Λοιπόν, το σκηνικό έγινε ως εξής..:Όταν ο Αμφιτρύων, ο σύζυγος τής μυθικής καλλονής Αλκμήνης,έφυγε σε εκστρατεία μαζί με τον υπηρέτη του, τον Σωσία,ο σεσημασμένος πέφτουλας, ο Δίας,εθέλησε να γευτεί τα θέλγητρα τής γυναίκας τού πολεμιστή.Έτσι, πήρε τη μορφή τού Αμφιτρύωνος,ενώ ο Ερμής εσιγοντάρισε τη φάση μεταμορφωνόμενος σε Σωσία.Αποτέλεσμα αυτής τής συμπαιγνίας ήταν να μείνει η Αλκμήνη έγκυος,να αρχίσει να ανεβάζει στο Διαδίκτυο τής εποχήςφωτογραφίες με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της,και έτσι γεννήθηκαν ο Ηρακλής και το «Instagram»(μυθολογία είναι, οπότε έβαλα κι εγώ λίγη σαλτσούλα παραπάνω).*** Πάμε τώρα και στον ΑΝΤ1,όπου πλέον μαίνεται ένας ιδιότυπος εμφύλιος με ανυπολόγιστες συνέπειες.Δεν φτάνει που ο σταθμός έχει κατρακυλήσει στην 4η θέση των τηλεθεάσεων,αντιμετωπίζει πλέον εντονότατες εσωτερικές έριδεςκαι αμφισβητήσεις τού προγράμματός τουαπό τούς ίδιους τούς παρουσιαστές του.* Το «The Game Of Love» δημιουργεί ήδη εντονότατες αναταράξεις,αφού μετά από μόλις δύο επεισόδιαέχει συγκεντρώσει τα βέλη των τηλεθεατών,αλλά και τα άκρως απαξιωτικά σχόλιατού Γιώργου Παπαδάκη και τού Αντώνη Κανάκη.* Ο Γιώργος Παπαδάκης με το «Καλημέρα, Ελλάδα»προσφέρει βαθιές ανάσες θεαματικότηταςκαι δημοσιογραφικής εγκυρότητας στο κανάλι,οπότε, κάθε τοποθέτησή του είναι βαρύνουσα.Έτσι,όταν στην πρωϊνή ανάγνωση των εφημερίδων έπεσε πάνω σε δημοσίευμαπου αφορούσε στο νέο σκληρό ριάλιτι τού ΑΝΤ1,ανέφερε χαρακτηριστικά..:«Δεν έχω άποψη... Το ’δα λίγο... Να μην το συνεχίσω...».* Όμως, το εσυνέχισε, όταν ανέγνωσε επόμενο σχετικό δημοσίευμα..:«Εγώ δεν το ’χω δει, για να ’μαι ειλικρινής,αλλά από τις πληροφορίες που έχω...», είπε με νόημα,και άφησε ημιτελή την πρότασή του,συνοδεύοντάς την από ένα απαξιωτικό μειδίαμα.* Από τη μεριά του,ο Αντώνης Κανάκης εξέφρασε την αφόρητη δυσαρέσκειά τουμε πιο ομιλητικό τρόπο..:«Δεν ξέρω αν το ’χετε προσέξει,αλλά στις περιγραφές των εκπομπών που δίνουν οι τηλεοπτικές πλατφόρμες,το “Power of Love” ή το “Game of Love”χαρακτηρίζονται ως “κοινωνικές εκπομπές”.Αυτή είναι η περιγραφή... “Game of Love”: “Κοινωνική Εκπομπή”.Ας πάρουμε, λοιπόν, μία γεύση,από την κοινωνική εκπομπή “Game of Love”.».(προβάλλονται στιγμιότυπα με χούφτωμα οπισθίων και άλλα τινά,και η εικόνα επιστρέφει στο στούντιο με τον Κανάκη να ξιφουλκεί...)«Νομίζω ότι το πρόβλημα που μάς έχει δημιουργήσει το νέο αυτό “παιχνίδι”,είναι ότι πρέπει να βρούμε μια καινούργια λέξη.Το “trash” δεν είναι αρκετό, νομίζω, για να περιγράψει τα πράγματα.Πρέπει να βρούμε μία καινούργια λέξηκαι θα τη βρούμε γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα...».* Αν μέσα σε όλα αυτά συνυπολογίσουμεκαι τις άκρως αρνητικές αντιδράσεις που υπήρξαναπό τούς συντελεστές τής εκπομπής «Πρωϊνό»,αντιλαμβανόμαστεότι η κατάσταση στον ΑΝΤ1 πάει από το κακό στο χειρότεροκαι ο σταθμός πλέον απαξιώνεται ανοιχτά εκ’ των έσω.* Επί τού Πιεστηρίου:Λοιπόν, έφαγα φλασιά...Κάτι μού λέει,ότι αν ο ΑΝΤ1 αποτύχει να ανακάμψει στα επόμενα δύο-τρία χρόνια,θα πωληθεί.(φλασιά είναι• μην τη μετατρέψετε σε φήμη)* Φεύγω για να σάς λείψωκαι θα επιστρέψω για να μη σάς λείπω...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες αύριον τα σπουδαιότερα...*** Τα λέμε αύριο...