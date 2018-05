«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Φίλες και Φίλοι,το φάντασμα τής Ευγενίας Μανωλίδου πλανάται πλέον,πιο απειλητικό από ποτέ, πάνω από τον ΑΝΤ1.Δεν έφτανε στον σταθμό ότι έχει κατρακυλήσει στις τηλεθεάσεις,δεν έφτανε το γεγονός ότι δεν τού βγαίνει οτιδήποτε κάνεικαι οποιανδήποτε εκπομπή κι αν βγάλει στον «αέρα»,τώρα ζει και στιγμές ανάλογες με την εποχήπου προβαλλόταν η περιβόητη «Στιγμή τής Α(λ)ήθειας».* Ήδη-κατόπιν ομοβροντίας καταγγελιών από τηλεθεατέςγια το «The Game Of Love»-έχουμε παρέμβαση τού Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,ενώ έφτασε μέχρι και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικώννα διατάξει κατεπείγουσα έρευνα για το θέμα.* Βάσει όσων συμβαίνουν και προβάλλονται στις οθόνες μας,και παρ’ ότι τα αγγλικά μου είναι τρισχειρότερααπό αυτά που μιλάει ο Πρωθυπουργός μας,θα κάνω λίγο αγγλόφωνο χιούμορ και θα πωότι η εν’ λόγω εκπομπή πρέπει να μετονομαστεί σε «The Shame Of Love»!(ελπίζω να μη βρήκατε καταπληκτική την ατάκα μου,διότι θα καλομάθετεκαι θα μού ζητάτε συνέχεια να πετάω ευφυολογήματα στα... «ξένα»).*** Βεβαίως,την ίδια ώρα που το συγκεκριμένο ριάλιτι ισορροπείμεταξύ Χυδαιότητας και Χυδαιότητας,υπάρχουν άλλες εκπομπές τού ΑΝΤ1που έχουν αποκηρύξει μετά βδελυγμίας το περιεχόμενο τού «G.O.L.»και επιλέγουν μία αξιοπρεπή θεματολογία χωρίς ίχνος σεξισμού.* Να, για παράδειγμα το «Πρωϊνό»,όπου μάς έδειχνε ασταμάτητα επί τρία λεπτάαυτήν τη... σικ εμφάνιση τής Άντζελας Δημητρίου.Επειδή, όμως, υπήρχε κίνδυνος,να διέλαθε τής προσοχής κάποιων τηλεθεατών το γεγονόςότι το κόκκινο κολάν τής «λαίδης»ανεδείκνυε ολοφάνερα τα κρυφά της προσόντα,η Φαίη εφρόντισε και γι’ αυτό,ζητώντας ξανά και ξανά να δούμε σε «full frame» το επίμαχο πλάνο•όπερ και εγένετο...Βεβαίως, η υφέρπουσα «τσόντα» τής εικόνας,έπρεπε να επικαλυφθεί από τηλεοπτική-πολιτική ορθότηταώστε ο κοινωνικός συντηρητισμός να αυνανιστεί χωρίς ενοχές•έτσι,η Φαίη-εν’ μέσω κραυγαλέων χαχανητών και πνιχτών γέλιων από την ομήγυρή της-εσυνόδευε το διαρκώς επαναλαμβανόμενο στιγμιότυπομε φράσεις αυτο-προστασίας..:«Είμαι η παρουσιάστρια αυτής τής εκπομπής..;Θέλω να περάσουμε χωρίς κανένα σχόλιο στο επόμενο θέμα...Γιατί έτσι αξίζει στην Άντζελα Δημητρίου...Επειδή σάς φοβάμαι, αυτό αξίζει στην Άντζελα Δημητρίου...Τίποτ’ άλλο. Κανένα σχόλιο.».*** Λοιπόν, θα κάνω λίγη πλάκα στην αγαπημένη Σκορδά(για την οποία έχω εκφράσει επανειλημμένατη συμπάθεια και την εκτίμησή μουαπό αυτήν εδώ τη στήλη)και στη συνέχεια θα μπούμε και στα σοβαρά...* Κατ’ αρχάς και κατ’ αρχήν, καλή μου Φαίη,το «Κανένα σχόλιο» δεν αξίζει στην Άντζελα Δημητρίου.Δεν κάθισε να ντυθεί έτσι η Άντζελακαι να κοιτιέται στον καθρέφτη επί μία ώραπροσπαθώντας να βρει ποιο κολάν της θα ήταν το πιο αποκαλυπτικό,για να λέμε εμείς «Κανένα σχόλιο».Δηλαδή, κάπου ώπα...Πρέπει επιτέλους σε αυτήν τη χώρανα μάθουμε να σεβόμαστε τον κόπο τού άλλου.Η «Λαίδη» εμόχθησε για να φτάσει στα μάτια μας αυτό το αποτέλεσμακαι είναι ανεπίτρεπτοεμείς να αψηφούμε τη συγκλονιστική προσπάθεια που κατέβαλεώστε να τη φανταστούμε πώς ήταν τη στιγμήπου τη βουτούσαν στην κολυμπήθρα.* Κατά δεύτερον,τι πάει να πει «Επειδή σάς φοβάμαι, αυτό αξίζει στην Άντζελα Δημητρίου...».Μίλα καθαρά, Φαίη.Αξίζει στην Άντζελα να φοβόμαστε τούς συνεργάτες μας;* Και κάτι ακόμη..:Τζάμπα ντύθηκε η Άντζελα «Κήπος δίχως Αύριο»;Τζάμπα έβαλε αυτό το σακάκι ως «τιμής ένεκεν» στον Αμαζόνιο;Τζάμπα η κόκκινη γκουμούτσα στο δάχτυλο;Είχες «No Comments» και στου χουριό σ’, Φαίη μ’..;*** Αφού αναφέρω ότι όλο αυτό το «Οπτικό Decadence»είχε ως ηχητική επένδυση το «Φωτιά στα Σαββατόβραδα»,να πάμε -ως εισαγωγή στο επιμύθιό μας-και στο αμέσως επόμενο θέμα τής εκπομπής...* Αν υπήρχε περίπτωση ένας αφελής να μάς εχρέωνεότι η εικόνα με το κολάν ήταν αθώακαι απλώς κατέδειξε την πρόστυχη σκέψη μας,το «Πρωϊνό» - αμέσως μετά την Άντζελα- ασχολήθηκεμε μία φωτό που ανήρτησε η γυμνομανής Ρία Αντωνίου στο «Instagram».*** Τώρα μπαίνουμε στην ουσία τού ζητήματος...* Στην παρούσα χρονική στιγμήο ΑΝΤ1 βρίσκεται στη δυσκολότερη καμπή τής ιστορίας του.Την ώρα, λοιπόν,που ο σταθμός χάνει ολοένα και περισσότερο την έξωθεν καλή μαρτυρία,την ώρα που βρίσκεται υπόλογος στις αρμόδιες Αρχέςγια την προβολή ενός σκληρού ριάλιτι,την ώρα που υπάρχουν διαρκώς αντιδράσεις και μέσα στο ίδιο το κανάλι(παραπέμπω στα άκρως υποτιμητικά σχόλιατού Γιώργου Παπαδάκη και τού Αντώνη Κανάκη,ενώ δεν είναι λίγες οι φορέςπου και στο «Πρωϊνό» έχουν υπάρξει αντίστοιχα οξείες τοποθετήσεις),οι ιθύνοντες τής εν’ λόγω εκπομπής πέφτουν στη λούμπακαι υποκύπτουν στα θέλγητρα τής Πρόκλησης και τής Προκλητικότητας.* Στον ΑΝΤ1 οφείλουν να καταλάβουν (προτού καταβαραθρωθούν),πως όταν γίνεσαι αντικείμενο μομφής για κάτι,είναι ανόητο να απαντάς χρησιμοποιώντας αυτό το «κάτι» ως χαριτωμενιά.Το «The Game Of Love» αξιολογείται-για πολλούς και διάφορους λόγους,εκ’ των οποίων άλλοι είναι επιφανειακοί και άλλοι διεισδυτικοί-ως «τηλεοπτικό χυδαιολόγημα».Και τι κάνει ο ΑΝΤ1 για να αποσείσει από πάνω τουτην κατηγορία και τη ρετσινιά τής Χυδαιότητας;Επιδίδεται σε κρεσέντο Χυδαιότητας.Ή, εν πάση περιπτώσει,δεν κάνει λίγο πίσω έως ότου καταλαγιάσουν τα πράγματα.* Ούτε τελειωμένος πουριτανός είμαι,ούτε ανυποψίαστος για τον τρόπο που λειτουργεί η Τηλεόραση.Και το θέμα με την Άντζελα Δημητρίου και αυτό με τη Ρία Αντωνίου,θα μπορούσα να τα δω με μεγαλύτερη επιείκεια σε άλλη χρονική στιγμή.Όμως, τώρα που η κατάσταση είναι ήδη επιβαρυμένη,θεωρώ ότι στον ΑΝΤ1 έχουν χάσει τα αβγά και τα πασχάλια,με συνέπεια να μη δύνανται να ακολουθήσουν και να διαχειριστούντις επιτασσόμενες ισορροπίες.Αντί να έχει πέσει «σύρμα» σε όλο το κανάλικαι να υπάρχει συνολική οδηγία που να λέει«Επειδή έχουμε κάνει ένα “σεξιστικό άνοιγμα” με το “The Game Of Love”,όλες οι υπόλοιπες εκπομπές περιορίστε τη θεματική ελευθεριότηταώστε να επιτύχουμε τη μείωση των κραδασμών...»,αντ’ αυτού δείχνει ο καθένας να κάνει τού κεφαλιού του,να κάνει ό,τι τού κατεβεί.* Εν’ κατακλείδι, ο ΑΝΤ1 αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο επιβίωσης,διότι έχει στους κόλπους του πολλά «κράτη εν’ κράτει».Ο σταθμός,από τότε που έφυγε από τη ζωή ο φυσικός ηγέτης του, ο Μίνωας Κυριακού,δείχνει ανήμπορος να αντιμετωπίσει τη «Νέα Εποχή».Αντί οι ιθύνοντες τού ΑΝΤ1 να παραδειγματιστούναπό το τεράστιο πάθημα τού «Mega»,εμφανίζουν ένα «σύνδρομο Αθανασίας»που είναι ικανό να τούς ρίξει -πριν καν προλάβουν να το καταλάβουν-στο καναβάτσο.Αυτά...*** Φεύγω για να σάς λείψωκαι θα επιστρέψω για να μη σάς λείπω...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες αύριον τα σπουδαιότερα...*** Τα λέμε αύριο...