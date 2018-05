«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Φίλες και Φίλοι,το ένα μετά το άλλο ξεφυτρώνουν τα φυντάνια στο «The Game Of Love».Η «new entry» είναι ο Δημήτρης από την Αμαλιάδαμε τη διαστημική φράντζα (φωτό),ο οποίος εξεστόμισε φράσηπου τού δίνει αυτομάτως κάρτα μέλους για τη «MENSA».* Διαβάστε τι είπε το αλλόκοτο αυτό ον,όταν βγήκε ραντεβού με τη συμπαίκτριά του, τη Στεφανία..:«Όταν έπιασα το χέρι τής Στεφανίας,εμένα τα χέρια μου ήταν ιδρωμένα, ζεστά•είχα πάθει ταχυπαλμία•η Στεφανία ήτανε δροσερή...,πώς να το πω..., δροσερή θα το πω, όχι κάπως αλλιώς•γιατί έπιασα το χέρι της και ήτανε δροσερό•δηλαδή, μού δρόσισε τα δικά μου.».* Εντάξει, μιλάμε για διάνοια, όχι αστεία.Φαντάζομαι ότι θαυμάσατε κι εσείςμε πόσο απλόν και συνάμα παραστατικό τρόποπεριέγραψε τη θερμοκρασία τής Στεφανίας•ούτε ο αντιπρόεδρος τού Εδεσσαϊκού τέτοιαν σαφήνεια.* Βεβαίως, αν είχαν χιούμορ οι άνθρωποι τής παραγωγής,όταν ο Δημήτρης ολοκλήρωσε την περιγραφή του,θα έβαζαν ως ηχητική επένδυσητο περίφημο hip-hop κομμάτι που έχει δημιουργήσει ο συμπατριώτης του,ο μικρός Νικόλας..:«Θα φρίξει το σκυλί,θα γα..θεί ο Δίας,είμαι ο Νικόλαςαπ’ τον νομό Ηλείας».* Να, έφτιαξα και διασκευή, εμπευσμένη από την περίσταση,την οποία προσφέρω αφιλοκερδώς στον ΑΝΤ1..:«Το “Παιχνίδι τής Αγάπης”είν’ μνημείο μ...κίας,ζήτω τα δροσεράχέρια τής Στεφανίας.»(μη γελάτε, είναι σοβαρά τα πράγματα)!*** Φυσικά, όταν μιλάμε για «G.O.L.»,δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο Απόλυτο Είδωλο,στο πιο «δώσε πόνο» άτομο στην Ιστορία τής Ελληνικής Τηλεόρασης,στη Στέλλα.* Κατ’ αρχάς, δείτε τη γκριμάτσα της,όταν ήκουσε τον αγαπημένο της, τον Παναγιώτη,να παραδέχεται ότι θα επέλεγε μία γυναίκα σαν τη Νάνσυ για σύντροφό τουκαι να λέει τη φράση «Είναι πολύ κοντά στα γούστα μου...».* Όπως διαπιστώνετε από την έκφραση τής Στέλλας,στον Παναγιώτη δεν απομένει πολύς χρόνος ζωής ακόμη.Και επειδή ο ρόλος ετούτης εδώ τής στήληςείναι να σάς ενημερώνει έγκυρα ακόμη και για μεταφυσικά ζητήματα,να τι ακριβώς σκέφτεται η Στέλλα στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο(αλλά και ποιος θα έπρεπε να είναι πλέον ο τίτλος τής εκπομπής).*** Και τώρα που κάναμε την πλακίτσα μας,να μπούμε και στα σοβαρά θέματα...* Θυμάστε ποια φωτογραφία είχε διαρρεύσειπριν καν ξεκινήσει η προβολή τού «The Game Of Love» από τον ΑΝΤ1;Αυτή εδώ•ο Παναγιώτης και η Νάνσυ, εξωθημένοι από την παραγωγή,σε ένα στιγμιότυπο που παραπέμπει ευθέως σε «τσόντα».* Βεβαίως, η συγκεκριμένη διαρροή εγύρισε μπούμερανγκ,καθώς απετέλεσε βασικό επιχείρημα των τηλεθεατώνπου προσέφυγαν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασηςκαταγγέλλοντας το «The Game Of Love».* Όμως, η σκληρή πραγματικότητα δεν παύει να ισχύει και να υφίσταται, κόντρα στην όποια ρομαντική αντίληψη που μπορεί να έχουμε•μία ρομαντική αντίληψη που ορίζειότι ακόμη και ένα ριάλιτιπου κατά τις πρώτες ημέρες τής προβολής τουκινείται στις παρυφές τού πορνό,δεν είναι στημένο αλλά αποτελεί προϊόν αυθορμητισμού.* Με βάση την 25ετή εμπειρία μου στον χώρο τής Τηλεόρασης,έχω να σάς πω ότι ο μηχανισμός τής παραγωγήςδιαθέτει πολλούς τρόπους χειραγώγησης και ελέγχου τού αποτελέσματος.* Προσέξτε, δεν διατείνομαι ότι συντελούνται παράνομες πράξεις•το «στημένο» μπορεί να είναι απλώς κατευθυνόμενο ή ενισχυόμενο.Επί παραδείγματι,στην περίπτωση τής γυμνής φωτογραφίας που μόλις είδαμε,οι απαθανατιζόμενοι συμμετέχοντες είναι πιθανόνα δέχθηκαν ένα «ψηστήρι» τού στυλ«Είστε τα πιο όμορφα, τα πιο εμφανίσιμα άτομα στο παιχνίδι.Ελάτε να βγάλουμε μία προκλητική φωτό,που θα σάς ανοίξει τις πόρτες για τον χώρο τού Μόντελινγκκαι θα σάς εξσφαλίσει πολλές επαγγελματικές προτάσεις.».* Η Τηλεόραση δεν χρειάζεται να εκβιάσει φανερά•είναι τόσο μεγάλη η δύναμή της,που συνήθως ο εκβιασμός υφέρπεικαι εν’ τέλει μετατρέπεται-στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων-σε συναίνεση.Το δίλημμα που σού τίθεται είναι το εξής..:«Ή παίζεις το παιχνίδι μας, ή θα βρεθείς εκτός παιχνιδιού.».* Υποτίθεται ότι καλείσαι να επιλέξεις,ενώ στην πραγματικότητα σού παρέχεται μία και μοναδική επιλογή.Πρέπει να διαθέτεις τεράστια εσωτερική δύναμη,ώστε να αποφασίσεις ότι θα βγεις από το παιχνίδι•το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο βάρβαρο για την ψυχολογία σου,διότι γνωρίζεις πως πίσω από εσένα περιμένουν αναρίθμητα άτομαπου θα έκαναν τα πάντα για να βρεθούν στη θέση σου.Ως εκ’ τούτων, χρειάζονται κότσια για να αρνηθείς•πόσω μάλλον, όταν βρίσκεσαι σε νεαρή ηλικία,όπου όλα καθαγιάζονται στην κολυμβήθρα τής Εμπειρίας.* Έτσι,δεν είναι τυχαίοπως η συντριπτική πλειοψηφία των αποκαλύψεων για «στημένα» παιχνίδια,γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν μετά την αποχώρησή τουςένα βαθύ αίσθημα αδικίας, προδοσίαςκαι εκδικούνται επειδή φτάσαν’ να νοιώσουν «καμένα χαρτιά».* Είναι πολύ πρόσφατη, άλλωστε, η περίπτωση,που πρώην συμμετέχοντες και συμμετέχουσεςστο αντίστοιχο ριάλιτι τού «Σκάϊ» (το «Power Of Love»),κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν την απαίτηση τής παραγωγήςνα μην ψηφίσουν προς αποχώρηση συγκεκριμένη παίκτρια.Δεν υϊοθετώ την καταγγελία,ούτε ισχυρίζομαι ότι πράγματι συνέβη κάτι τέτοιο•αυτό που διακηρύσσω με πάσα βεβαιότηταείναι ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.*** Επιμύθιο:Διασκευάζοντας τη γνωστή δημοσιογραφική κυνικότητα που λέει«Μην αφήσεις την Αλήθεια να σού χαλάσει ένα ωραίο ρεπορτάζ.»,θα συμπυκνώσω την οπτικήπου κυριαρχεί σε παραγωγές σαν το «The Game Of Love»,το «Power Of Love»,έως και το πάλαι ποτέ έμβλημα τής συγκεκριμένης τυπολογίας,το «Big Brother»..:«Μην αφήσεις την Πραγματικότητα να σού χαλάσει ένα ωραίο reality.»!* Μην αφήσεις την Πραγματικότητα να σού χαλάσει ένα ωραίο reality.Η Απόλυτη Αυτο-Αναίρεση.Η Τηλεόραση είναι Αυτο-Αναίρεση.Την ίδια στιγμή που κομπάζει και βαυκαλίζεται υστερικάμέσω τού θλιβερού κλισέ «Ο Τηλεοπτικός Χρόνος είναι πολύτιμος.»,την ίδια ακριβώς στιγμή η Τηλεόραση ξοδεύει τον χρόνο τηςμε κάθε πιθανόν και απίθανον εξευτελιστικό τρόπο.* Η Τηλεόραση είναι -κυρίως- Εικόνα.Και ως Εικόνα,φροντίζει να ενσαρκώνει σε απόλυτο βαθμόμία φράση με την οποία τη συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια..:«Η Φωτογραφία είναι το Μυστικό τού Μυστικού.Όσο περισσότερα βλέπεις, τόσο λιγότερα γνωρίζεις.».* Σάς αφήνω για σήμερα. Χάρηκα που σάς γνώρισα...(Η Γραφή και η Ανάγνωση είναι τα Μυστικά των Μυστικών.Όσο περισσότερα γνωρίζεις, τόσο περισσότερα βλέπεις...)!*** Φεύγω για να σάς λείψωκαι θα επιστρέψω για να μη σάς λείπω...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες αύριον τα σπουδαιότερα...*** Τα λέμε αύριο...