Ο Στέλιος και η Βίκος Cola κατακτούν 9 Ermis Awards

Την Τρίτη, 13 Μαρτίου απονεμήθηκαν στο Θέατρο «Ελληνικός Κόσμος» τα σημαντικότερα βραβεία δημιουργικότητας στην Ελλάδα, τα Ermis Awards. Η Βίκος Cola, με την καμπάνια Στέλιος Supported by Βίκος Cola, κατάφερε να σηκωθεί στη σκηνή του θεάτρου 9 φορές, αποσπώντας συνολικά 9 βραβεία σε 4 διαφορετικές κατηγορίες, με 3 Gold, 4 Silver ,2 Bronze Εrmis.



Τα Ermis Awards, ο μοναδικός θεσμός βράβευσης της δημιουργικότητας στην επικοινωνία στην Ελλάδα, διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας.

Πιο αναλυτικά τα βραβεία που δόθηκαν στην εταιρεία, για την καμπάνια Στέλιος supported by Βίκος Cola:



Κατηγορία AD:



Εκστρατείες



Ermis Gold - Στέλιος Supported by Βίκος Cola

Digital Video – Aναλώσιμα Προϊόντα

Ermis Bronze - Στέλιος Supported by Βίκος Cola / Έρχεται καλοκαίρι καυτό



Κατηγορία Digital:



Social Media- Content Placement

Ermis Gold - Στέλιος Supported by Βίκος Cola

Integrated Multi – Platform Campaign – Consumer Goods

Ermis Silver - Στέλιος Supported by Βίκος Cola

Web Campaigns – Drinks

Ermis Silver - Στέλιος Supported by Βίκος Cola

Online Films – Social Media /Non-Durable

Ermis Bronze - Στέλιος Supported by Βίκος Cola / Έρχεται καλοκαίρι καυτό



Κατηγορία Βranded Entertainment and Content:



Brand Integration Into Existing Program

Ermis Gold - Στέλιος Supported by Βίκος Cola

Series / Fiction and Non-Fiction

Ermis Silver - Στέλιος Supported by Βίκος Cola



Κατηγορία Production:



Παραγωγή μουσικής – Adapted music

Ermis Silver – Στέλιος Supported by Βίκος Cola / Rising Sun